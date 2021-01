Neujahrskonzert 2021 „The Sounds of Taiwan" mit voll besetztem Publikum in Taiwan und weltweiten Live-Streams

Stan Shih, Co-Produzent, ermöglicht Musikliebhabern in Taiwan das dritte Neujahrskonzert des One Song Orchestra. Auf der Insel gelten aufgrund der anhaltenden Pandemie weiterhin strenge Maßnahmen zur Prävention von Krankheiten.

TAIPEI, 5. Januar 2021 /PRNewswire/ -- Das Neujahrskonzert 2021 „The Sounds of Taiwan" fand am 1. Januar mit voll besetztem Publikum statt und wurde live für Musikliebhaber auf der ganzen Welt übertragen. Das Neujahrskonzert des One Song Orchestra fand zum dritten Mal statt und war dank der strikten Einhaltung von Maßnahmen zur Vorbeugung von Krankheiten auf der Insel möglich.