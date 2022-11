Neurosteer annonce l'autorisation par la FDA de la plateforme de surveillance du cerveau par EEG Neurosteer

Ces mesures du cerveau s'appuient sur la technologie avancée de traitement du signal de Neurosteer et peuvent aider le personnel médical qualifié à établir des diagnostics neurologiques. De plus, la fixation de la bande adhésive sur le front permet d'éviter l'interférence des cheveux. L'utilisation de gel sec permet un fonctionnement sans surveillance jusqu'à 12 heures. Enfin, le système comprend une évaluation non invasive avec des signaux auditifs qui peuvent aider à la détection précoce de la détérioration du cerveau.

Le Dr Amitai Bickel, chirurgien à l'hôpital Western Galilee, a commenté : « Après avoir travaillé avec le système EEG Neurosteer pendant plusieurs années, je me suis rendu compte de l'avantage de disposer d'un moniteur cérébral EEG compact, facile à appliquer et pouvant être utilisé pour une surveillance continue en temps réel. La plateforme innovante de Neurosteer a le potentiel de révolutionner les soins dans la gestion de la santé du cerveau. »

Le Dr Nathan Intrator, fondateur et PDG de Neurosteer, a déclaré : « Nous sommes extrêmement heureux que la FDA ait autorisé notre système d'EEG portable et abordable et qu'elle ait reconnu la valeur clinique potentielle de nos représentations visuelles des mesures du cerveau. Il s'agit d'une étape importante dans la réalisation de notre objectif de rendre la surveillance et l'évaluation du cerveau largement accessibles à toutes les populations. »

À propos de l'entreprise :

Neurosteer Inc. a développé une plateforme innovante de surveillance du cerveau basée sur un EEG monocanal portable. Elle utilise une bande d'électrode frontale adhésive reliée à un capteur de poche qui transmet, sans fil, les données EEG au cloud pour un traitement avancé du signal. Elle complète l'analyse traditionnelle des bandes de fréquences par des représentations visuelles des mesures du cerveau. L'entreprise a été fondée en 2015 par le Dr Nathan Intrator pour commercialiser la technologie de surveillance du cerveau qu'il a initialement développée à l'université de Tel Aviv. Avec des bureaux à New York, en Californie et en Israël, le produit breveté de la société est actuellement validé dans des essais cliniques et utilisé par des sociétés pharmaceutiques pour le dépistage des patients et les tests d'efficacité de nouveaux médicaments.

