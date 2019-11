Neurovalens stellt Modius SLEEP vor, ein geniales Gerät der nächsten Generation, das auf Neurowissenschaft aufbaut, um die Schlafgesundheit zu optimieren und das globale Problem der Schlafstörungen ohne Medikamente anzugehen

Nach dem Erfolg von Modius SLIM, das 2,5 Mio. USD auf Indiegogo einsammeln konnte, startet das Unternehmen eine neue Kampagne, um ein weiteres zukunftsweisendes Gerät auf den Weg zu bringen

SAN DIEGO, 12. November 2019 /PRNewswire/ -- Neurovalens , ein weltweit tätiges HealthTech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung innovativer Produkte auf neurowissenschaftlicher Basis zur Verbesserung der Lebensqualität konzentriert, startet heute seine Modius SLEEP-Kampagne auf Indiegogo. Modius SLEEP schließt an den Erfolg des ersten Kopfhörers des Unternehmens an, nämlich Modius SLIM, der 2017 auf Indiegogo 2,5 Mio. USD einbrachte, weltweit mit Bestellungen aus über 80 Ländern an Popularität gewinnt, und kontinuierlich mehr eine halbe Million Nutzersitzungen vorweisen kann.