Neusoft Medical apresenta novas inovações na RSNA 2019

A Neusoft Medical Systems tem o prazer de anunciar o NeuViz Epoch*, um dispositivo de TC de 512 fatias, que incorpora tecnologias revolucionárias em Inteligência Artificial ("AI"). Os algoritmos de AI específicos para os órgãos identificam a anatomia para uma varredura de precisão. Com a AI, os exames são otimizados com base na anatomia específica do paciente. Unindo a AI com software de Reconstrução Iterativa (IR) e 60 Kv, reduzem ainda mais a dose do paciente. O detector de 16 cm recentemente projetado abrange todo o coração, minimizando a necessidade de movimentar a mesa. Exames cardíacos em um piscar de olhos, utilizando rotação ultrarrápida de 0,259 s com resolução temporal de 25 ms. Os exames de perfusão do cérebro e do corpo também abrangem toda a anatomia – garantindo cobertura completa, a tecnologia de alternância de mesa permite cobertura mesmo para os exames mais desafiadores.