Neusoft reconnue par TISAX de l'industrie automobile européenne

SHENYANG, Chine, 24 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Neusoft Corporation (Neusoft, SSE:600718) a récemment obtenu l'évaluation TISAX AL3, qui a été officiellement accordée par DEKRA (Association allemande de contrôle des véhicules à moteur) et représente le plus haut niveau d'évaluation de la sécurité des informations et de la norme de sécurité des échanges de données de l'industrie automobile européenne. Cette reconnaissance atteste que le niveau de protection de Neusoft en termes de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité des informations essentielles a atteint le niveau le plus élevé de l'industrie automobile européenne.

Connu sous le nom de Trusted Information Security Assessment Exchange, TISAX est un mécanisme lancé conjointement par l'Association allemande de l'industrie automobile (VDA) et l'European Network Exchange (ENX). TISAX a été créé sur la base de la norme ISO27001 relative aux systèmes de management de la sécurité de l'information et du catalogue des exigences d'évaluation de la sécurité de l'information de la VDA-ISA. Parallèlement, il fournit un modèle de reconnaissance mutuelle de l'évaluation de la sécurité de l'information pour différents fournisseurs de services dans l'industrie automobile. Aujourd'hui, il est devenu un mécanisme de confiance mutuelle pour l'évaluation de la sécurité de l'information et l'échange de données pour de nombreux constructeurs automobiles européens et chinois. La reconnaissance de l'évaluation TISAX signifie que la capacité de sécurité de l'information d'un fournisseur a été reconnue par les acteurs de l'industrie automobile.

Selon Neusoft, la reconnaissance de l'évaluation TISAX renforcera sa capacité à fournir des services de sécurité des produits et des informations à un plus grand nombre de constructeurs automobiles internationaux sur la base de la sécurité et de la confiance mutuelle entretenues avec les entreprises en amont et en aval de la chaîne de l'industrie automobile européenne. À l'avenir, Neusoft s'efforcera de se conformer à davantage de normes de sécurité afin d'instaurer une coopération gagnant-gagnant sûre et fiable avec ses partenaires et de contribuer à l'essor de l'industrie automobile.

SOURCE Neusoft Corporation