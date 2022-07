New Bedford: pierwsi na świecie pracownicy sektora morskich elektrowni wiatrowych otrzymali certyfikaty dzięki szkoleniom z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości

Ważny przełom w branży morskiej energii wiatrowej oraz pierwszych w Stanach Zjednoczonych projektów morskiej energii wiatrowej.

NEW BEDFORD, stan Massachusetts, 19 lipca 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma VinciVR (Vinci), we współpracy z Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE), przyznała 12 pracownikom związkowym z Massachusetts należącym do IBEW, MillWrights, Iron Workers i Piledrivers certyfikaty uzyskane z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości (VR) w New Bedford Commerce Terminal. Kursy te są częścią programu nauczania opracowanego przez Global Wind Organization (GWO). GWO jest międzynarodową jednostką certyfikującą, a ich potwierdzające kwalifikacje szkolenia są wymagane od pracowników sektora energii wiatrowej.