New Era Biotechnology ha promovido la cooperación entre China y Bielorrusia en la medicina tradicional

En marzo de 2021, el Instituto de Cultura y Economía de Jintai, dirigido por el doctor Cai Chuanqing, fundó New Era Biotechnology en el CBIP. Es la empresa número 69 establecida en el CBIP y la primera dedicada a la medicina herbal china. Bielorrusia tiene la única tradición de usar medicinas herbáticas y cuenta con ricos recursos de plantas medicinales, lo que brinda amplias perspectivas para la cooperación bilateral en el sector.

En junio de 2021, Bielorrusia emitió un decreto presidencial sobre la mejora del entorno empresarial del CBIP. El decreto presidencial permite a las empresas en el CIBP proporcionar servicios médicos utilizando terapias tradicionales a base de hierbas chinas sin registro obligatorio o licencia de las autoridades bielorrusas.

Contacto: Sra. Xing Nizhen

Tel: 0037533-6249999

Correo electrónico: [email protected]

Video - https://youtu.be/_DDIpKt9iLE

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1702340/Nova_Era.jpg

FUENTE The New Era Biotechnology Co.

