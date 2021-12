New Era Biotechnology renforce la coopération entre la Chine et la Biélorussie dans le parc industriel sino-biélorusse Great Stone

Situé à Minsk, la capitale de la République de Biélorussie et une plaque tournante importante de la nouvelle route de la soie, le parc industriel sino-biélorusse contribue à stimuler la coopération entre la Chine et la Biélorussie. Ces dernières années, la Chine et la Biélorussie ont mené des échanges et une coopération fructueux dans le domaine de la médecine traditionnelle. En outre, le parc industriel sino-biélorusse a récemment enregistré de nouvelles réalisations pour faciliter la coopération entre les deux pays dans la lutte contre la COVID-19 et le développement de la phytothérapie pure chinoise. Grâce au soutien du gouvernement des deux pays, le parc a joué un rôle croissant dans la promotion de la coopération régionale et des échanges économiques et commerciaux entre les deux nations. Il sert également de plateforme pour la coopération internationale en matière de capacité de production et l'innovation scientifique et technologique le long de la nouvelle route de la soie. Plus de 80 entreprises s'y sont déjà installées.