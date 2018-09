New Era Cap lanza la segunda edición anual de la Hispanic Heritage Collection en honor del Mes de la Herencia Hispana

"Tuvimos una respuesta tan increíble de nuestros socios y sus aficionados el año pasado que fue una progresión natural expandirnos a nuevas universidades, ciudades y artistas talentosos adicionales", dijo Ben Emmons, vicepresidente de marketing en Learfield Licensing Partners. "Este programa no se trata solo de aumentar las regalías, sino hacer crecer las marcas de nuestros socios y aprovechar la conexión a sus estudiantes y aficionados diversos, y fortalecer al mismo tiempo las relaciones con las comunidades locales".

Al desarrollar la línea, cada artista tenía total independencia creativa con el arte, la construcción y las telas. Los sombreros inspirados en shorts de baño de ABSTRK de Miami, los sombreros de tinta reflectante para murales ciclistas nocturnos de Los Otros, y el "sombrero vaquero moderno" de Federico son ejemplos de la línea inspirada por los artistas.

El marketing minorista y activaciones están previstos durante el mes para destacar la colección única e involucrar a la comunidad. Eventos recientes para la Hispanic Heritage Collection:

Una fiesta de lanzamiento en SprATX en Austin, Texas, con el artista Federico Archuleta - video

La instalación de un mural fuera del estadio de la Universidad de Houston con los artistas Daniel Anguilu y Nacho durante el partido de fútbol contra Arizona el 8 de septiembre de 2018 - video

Nuevos artistas que se unen a la Hispanic Heritage Collection de 2018:

ABSTRK -- un cubanoamericano nacido en Miami conocido por su grafiti y obras de bellas artes tradicionales. El trabajo de ABSTRK consiste en formas extraídas de los contornos y la estructura de las letras, así como las bellas artes tradicionales.

Federico Archuleta – criado en la ciudad fronteriza de El Paso y actualmente un residente de Austin, Texas, su trabajo está influido por culturas de ambos lados de la frontera que se ha descrito acertadamente como 'graffiti western'.

Ignacio Sanchez "Nacho" – de Houston, Texas, el arte de Nacho se extiende a través de paredes y otros medios.

De regreso de la colección aclamada del año pasado serán Mister Cartoon, David Flores, Los Otros y Daniel Anguilu. Para obtener más información sobre los artistas con videos y para ver la línea completa, visite http://bit.ly/HH_artists.

La colección estará disponible en Fanatics, Follett, Barnes & Noble, LIDS, Academy, las librerías en las universidades respectivas, mistercartoon.com, SprATX, y otros minoristas del nicho.

Las escuelas que participan en la Hispanic Heritage Collection

Universidad de California, Berkeley

Universidad de California, Irvine

Universidad Estatal de California, Long Beach

Universidad Estatal de California, San Bernardino

Universidad Florida Atlantic

Universidad de Houston

Universidad de Nevada, Las Vegas

Universidad de Nuevo México

Universidad Nova Southeastern

Universidad Estatal Sam Houston

Universidad Estatal de San Diego

Universidad Estatal de San Francisco

Universidad Estatal de San José

Universidad Estatal de Texas

Universidad del Sur de California

Universidad de Texas, Arlington

Universidad de Texas, Austin

Universidad de Texas, El Paso

Universidad de Texas, Río Grande

Universidad de Texas, San Antonio

Acerca de Learfield Licensing Partners

Learfield Licensing Partners es una empresa de licencias de clase mundial cuyos servicios y éxito coinciden perfectamente con la historia, la fortaleza y la reputación de Learfield. Con tecnología líder de la industria y un dinámico equipo de expertos en licencias y marcas, proporcionamos la mejores prácticas y estrategias para proteger y promover apropiadamente las marcas de nuestros clientes, y construir asociaciones que ayuden a nuestros clientes a prosperar, con recursos y estrategias para el crecimiento de Learfield.

Learfield, que tiene una profunda presencia en el panorama del atletismo universitario, gestiona los derechos sobre contenidos multimedios y patrocinios para más de 125 instituciones universitarias, conferencias y estadios, y apoya los departamentos de atletismo a todos los niveles competitivos como patrocinador titular de la Learfield Directors' Cup. Durante más de cuatro décadas, Learfield ha conectado marcas a la emoción, pasión, tradición, diversión y los aficionados de los deportes universitarios y ahora aprovecha múltiples plataformas y asociaciones a través de distintas ofertas por medio de sus compañías filiales.

Acerca de New Era Cap

New Era Cap Co., Inc. es una marca internacional de estilo de vida con un auténtico patrimonio deportivo que remonta a más de 90 años. Mejor conocida por ser la gorra oficial en el campo de juego de las Grandes Ligas de Beisbol y la Liga Nacional de Fútbol, New Era Cap es la marca preferida no solo por su colección de sombreros, sino también por sus accesorios y líneas de ropa para hombres, mujeres y jóvenes. La marca es usada como un símbolo de la autoexpresión por atletas, artistas y algunas de las personas más interesantes del mundo. New Era Cap alienta a las personas a expresar verdaderamente su estilo personal e individualidad a través de sus productos. La empresa tiene su sede en Búfalo, Nueva York, y opera instalaciones en Canadá, Europa, Brasil, Japón y Hong Kong. Para más información, visite www.neweracap.com.

