New Horizons Learning Group lanza un programa de aprendizaje de TI en California

El último participante en el programa CompTIA Apprenticeships for Tech recluta aprendices para oportunidades de "ganar y aprender" en cuatro ocupaciones de TI

ANAHEIM, California, 28 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- New Horizons Learning Group, líder en educación y formación de habilidades técnicas, de aplicación y empresariales, ha lanzado un nuevo programa de formación en California para los aspirantes a profesionales de la tecnología de la información (TI) en colaboración con el American Institutes for Research (AIR) y CompTIA.

New Horizons es la más reciente organización en unirse a CompTIA Apprenticeships for Tech, una iniciativa nacional para ayudar a los empleadores a cubrir las necesidades de personal de TI actuales y a largo plazo a través de un programa de formación de "ganar y aprender" que también está creando oportunidades de empleo para personas de diversos orígenes.

"Creemos que el momento es perfecto para presentar nuestros programas de formación en tecnología de la información a las empresas de nuestras comunidades", dijo Cindy Sutherland, presidenta de New Horizons Learning Group. "Nuestra asociación con AIR y CompTIA apoyará a las empresas de California en sus necesidades de contratación, al proporcionarles el talento capacitado y cualificado que están luchando por encontrar en la mano de obra actual impulsada por los empleados".

New Horizons actúa como patrocinador de múltiples empleadores que atienden a empleadores y aprendices en el marco de un programa de formación registrada basado en las normas del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos (USDOL). La empresa está reclutando actualmente aprendices para su primera generación de formación en cuatro puestos de trabajo de alta demanda en el ámbito de las tecnologías de la información: especialistas en soporte técnico, especialistas en soporte de redes, técnicos de soporte de ciberseguridad y coordinadores de proyectos tecnológicos.

"Identificaremos a las personas que se beneficiarán de nuestra formación y que son nuevas en el sector de las tecnologías de la información o que se están actualizando a nuevos puestos a través de nuestro programa de formación", dijo Sutherland.

Los empleadores de todo Estados Unidos publicaron ofertas de empleo para más de 115,000 puestos de trabajo de TI en el mes de abril. En California los puestos de trabajo para ocupaciones de TI superaron los 54,000.1

La capacitación impartida a través del programa de formación se basa en los estándares de las directrices nacionales creadas por CompTIA y aprobadas por el USDOL. Estos estándares detallan las competencias en habilidades técnicas y de empleabilidad que los aprendices necesitan para incorporarse a la mano de obra de las TI.

"Los programas de formación han sido durante mucho tiempo un método probado para construir habilidades y ampliar las oportunidades de empleo, y están ganando tracción en la fuerza de trabajo de TI a medida que los empleadores buscan nuevas formas de desarrollar el talento tecnológico", dijo Amy Kardel, vicepresidente senior de relaciones con la fuerza de trabajo en CompTIA. "New Horizons tiene una reputación bien merecida por preparar a las personas para las carreras tecnológicas. Nos complace darles la bienvenida a nuestro programa de formación".

Para conocer más sobre CompTIA Apprenticeships for Tech, visite https://www.comptia.org/content/lp/apprenticeships-for-tech.

Acerca de New Horizons Learning Group

New Horizons ha prestado servicios a empresas y particulares en las comunidades de Arizona, California, Nevada y Utah desde 1982. Con once prácticas ubicaciones, ofrecemos una amplia gama de cursos de habilidades técnicas, de aplicación y de negocios. A medida que el mundo de la tecnología computacional sigue evolucionando a la velocidad de la luz, New Horizons ayuda a los trabajadores del mundo a mantenerse a la altura de las últimas tecnologías y a alcanzar sus objetivos profesionales. Es lo que hemos hecho mejor que nadie durante años, y lo que pensamos hacer en el futuro. https://nhlearninggroup.com/

Acerca de CompTIA Apprenticeships for Tech

CompTIA Apprenticeships for Tech es una iniciativa nacional financiada por el Departamento de Trabajo de EE. UU. (USDOL) para aumentar el número de trabajadores tecnológicos cualificados y ampliar las oportunidades profesionales en el ámbito de la tecnología para diversas poblaciones, incluidas las mujeres, las personas con discapacidad y las personas de color. Maher & Maher, una filial de los Institutos Americanos de Investigación y un líder reconocido en la creación de iniciativas de aprendizaje innovadoras y exitosas, y CompTIA, la asociación sin ánimo de lucro para la industria y la mano de obra de las tecnologías de la información, fueron seleccionados por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL) para actuar como intermediario nacional de la industria para la expansión del aprendizaje en las ocupaciones tecnológicas, construido según el modelo del Programa de formación registrado. Para obtener más información, visite https://www.comptia.org/content/lp/apprenticeships-for-tech.

1 CompTIA Tech Jobs Report, 1 de abril de 2022.

