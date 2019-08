New Lion Economy : valoriser les lions et leurs habitats

Les lions soutiennent directement les services écosystémiques en attirant des touristes, ce qui rapporte des millions de dollars chaque année.

La conservation des lions soutient d'autres services écosystémiques en maintenant les sources d'eaux essentielles à l'eau potable et à l'électricité ; en soutenant la sécurité alimentaire ; en stockant le carbone pour atténuer le changement climatique ; et en protégeant les communautés des catastrophes climatiques.

Les lions véhiculent également d'importantes valeurs existentielles, culturelles et spirituelles, car ils sont au cœur de la culture africaine.

Les lions permettent de générer des avantages économiques et d'attirer de nouvelles sources de revenus, par une meilleure compréhension des services écosystémiques, qui peuvent en retour aider les spécialistes de la conservation et les communautés à accéder à diverses voies de financement, tout en soutenant le mode de vie, la durabilité et le développement de ces félins.

Comme le déclare Kaddu Kiwe Sebunya, directeur général de l'African Wildlife Foundation dans la préface du rapport : « Investir dans la conservation des lions ne représente pas seulement un acte charitable pouvant éventuellement protéger les populations d'une espèce en particulier, quelle que soit son importance. Cela permet également de protéger de nombreuses valeurs commerciales et de subsistance directement liées aux lions ou à l'environnement au sein duquel ils évoluent, sans frais supplémentaire pour la conservation. »

Pour que l'Afrique puisse conserver sa biodiversité, soutenir l'expansion rapide de la population humaine et la croissance économique, les décideurs doivent maintenir des services écosystémiques en tant que mécanismes essentiels à la survie. Valoriser les lions et leurs habitats peut contribuer à la poursuite de ces objectifs.

Tout en exposant les avantages au sens large des habitats des lions, la New Lion Economy insiste sur la nécessité de prendre la mesure et de mieux communiquer sur les valeurs des services écosystémiques ; de reconstruire ces services écosystémiques pour améliorer la sécurité alimentaire, de l'eau et des humains ; et d'utiliser le marché des services écosystémiques pour soutenir la conservation et le développement des lions. Les responsables politiques doivent prendre ces avantages en considération dans la planification du développement et aider à créer des modèles économiques capables de soutenir à la fois les services écosystémiques et les lions, tout en répondant aux besoins des communautés humaines. Les gouvernements et les donateurs internationaux peuvent aider à investir dans la conservation des lions et à restaurer leurs populations en tant qu'indicateurs de services écosystémiques sains.

En prenant ces mesures, la new lion economy – par laquelle le développement des populations de lions apporte de nombreux avantages supplémentaires – deviendra réalité.

Remarques

La journée mondiale du lion a lieu chaque année le 10 août. Cette campagne vise à rassembler les personnes du monde entier pour rendre hommage au lion et à les sensibiliser sur les problèmes liés à leur conservation.

Les services écosystémiques comprennent tous les environnements naturels et écosystèmes sains, fonctionnant convenablement, et dont les humains peuvent tirer parti. Ces services couvrent les fonctions écologiques fondamentales permettant à la vie de continuer – telles que la photosynthèse et le cycle des nutriments, par l'approvisionnement en nourriture, en eau, terres de pâturage, forêts, médicaments et autres équipements et diverses fonctions réglementaires telles que la protection des cotes et la réduction des effets sur le changement climatique. Ils comprennent également des avantages culturels et spirituels tels que le tourisme, les valeurs récréatives et esthétiques des écosystèmes, et l'importance qu'ils revêtent au yeux des groupes religieux.

Les populations de lions ont disparu de 92 % de ce qui était autrefois leur territoire et l'on ne comptabilise aujourd'hui plus que 20 000 individus, par rapport à environ 200 000 il y a un siècle.

La Lion Recovery Fund (LRF) a été créée par le Wildlife Conservation Network en partenariat avec la Leonardo DiCaprio Foundation pour doubler la quantité de lions en Afrique, et recréer la population de lions perdue au cours des 25 dernières années. En préservant les lions, la LRF cherche également à restaurer la santé de ses paysages et de tout ce qu'ils apportent aux populations locales et aux animaux sauvages. La LRF attribue directement 100 % de ses dons à des projets de conservation des lions, investit sur les meilleures idées de préservation de ces félins, et soutient les projets au-delà des frontières pour couvrir l'ensemble du territoire sur lequel l'animal évolue.

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=cuKlsQaHP6U&feature=youtu.be





