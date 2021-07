New Mountain Capital adquirirá a Flexan

"La experiencia de Flexan en moldeo de silicona y extrusión termoplástica permite a la empresa entregar componentes y dispositivos esenciales a los fabricantes de dispositivos médicos y, en última instancia, mejorar la atención al paciente", afirmó Andre Moura, director administrativo de New Mountain Capital. "Esperamos trabajar en estrecha colaboración con los equipos de gestión de Flexan e ILC Dover para impulsar el próximo capítulo de crecimiento e innovación en los mercados de las ciencias biológicas".

Esta es la segunda adquisición que ILC Dover ha completado desde que anunció una alianza con New Mountain Capital a principios de 2020. La adquisición seguirá desarrollando las soluciones de ciencias biológicas de ILC Dover para su base global de clientes, incluidos los mercados finales farmacéuticos y biofarmacéuticos.

Simpson Thacher & Bartlett LLP actuó como asesor legal de New Mountain Capital y Kirkland & Ellis LLP como asesor legal de Flexan. BNP Paribas actuó como asesor financiero de New Mountain Capital y Baird como asesor financiero de Flexan.

Acerca de New Mountain Capital:

New Mountain Capital es una firma de inversión con sede en Nueva York que enfatiza la creación y el crecimiento de las empresas en lugar de la deuda, ya que busca la valorización del capital a largo plazo. En la actualidad, la empresa administra capital privado, capital público y fondos de crédito con más de USD 33.000 millones en activos gestionados. New Mountain identifica a las empresas que considera líderes de crecimiento de la más alta calidad en sectores industriales cuidadosamente seleccionados y luego trabaja intensamente con la gerencia para incrementar su valor. Para obtener más información sobre New Mountain Capital, visite www.newmountaincapital.com

Acerca de ILC Dover:

ILC Dover es líder mundial innovando en el diseño y la producción de soluciones de protección flexibles para las industrias farmacéutica y biofarmacéutica, contra inundaciones y personal, al igual que la de empaque a granel y la aeroespacial. Nuestros clientes pueden dar testimonio de nuestra incesante dedicación a los productos de alto valor, la tecnología avanzada y el servicio receptivo, ya que nuestras visionarias soluciones han mejorado la eficiencia a la vez que salvaguardan a las personas, los productos y la infraestructura en condiciones peligrosas a través de soluciones de protección flexibles desde 1947. Para obtener más información sobre ILC Dover, visite www.ilcdover.com

Descargo de responsabilidad:

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que pueden constituir "declaraciones prospectivas", incluyendo, sin limitarse a, declaraciones relacionadas con las características y usos de los productos, el potencial de ventas y las fechas límite para el lanzamiento de productos, la implementación de iniciativas estratégicas y otras declaraciones relacionadas con nuestros futuros desarrollos comerciales y rendimiento económico. Si bien estas declaraciones prospectivas representan nuestro criterio y expectativas futuras con relación al desarrollo de nuestra empresa, una serie de riesgos, incertidumbres y otros factores podrían causar que los desarrollos y resultados reales difieran sustancialmente de nuestras expectativas. La empresa no asume obligación alguna de revisar públicamente cualquier declaración prospectiva para reflejar eventos o circunstancias futuras y no será considerada responsable por cualquier uso de esta información.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1582516/ILC_Flexan_PR.jpg

FUENTE New Mountain Capital

