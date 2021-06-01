New Sharon Begley-STAT Science Reporting Fellowship 旨在提高下一代科學新聞工作者的種族和族裔多元化

STAT 與麻省理工學院的 Knight Science Journalism Program 在 Chan Zuckerberg Initiative 的支援下推出獎學金

波士頓2021年6月1日 /美通社/ -- STAT 作為全國領先的健康、科學及醫學刊物，以及麻省理工學院 (MIT) 的「騎士科學新聞計劃」(Knight Science Journalism Program) 今天宣佈推出 Sharon Begley-STAT Science Reporting Fellowship，旨在讓科學和健康新聞工作作更多元化，並促進改善與所有人相關的科學新聞報導。Chan Zuckerberg Initiative (CZI) 將提供 225,000 美元以支援首兩年計劃，以紀念於 2021 年 1 月死於肺癌併發症的 64 歲屢獲殊榮 STAT 科學作家 Sharon Begley。

這項為期 9 個月的獎學金旨在為業界代表性不足的美國種族和種裔群體在入職新聞工作者初期提供協助，讓他們在科學新聞職業生涯取得成功做好準備。獎學金將結合在 STAT 的有薪報導職位與透過麻省理工學院著名的 Knight Science Journalism (KSJ) 計劃所提供的教育機會。獎學金現在為 2021 年 9 月開始的第一屆 Begley Fellow 接受申請，並計劃在 2022 年選擇額外兩名研究生。

STAT以及麻省理工學院的「騎士科學新聞計劃」今天宣佈推出 Sharon Begley-STAT Science Reporting Fellowship。 Tweet this

科學新聞反映我們社會的結構性和系統性不平等現象，而黑人、西班牙裔／拉丁美洲人及原住民記者通常沒有白人記者的機會獲得相關的體驗。根據來自兩個領先專業組織的最新會員數據，大約有 80% 的科學新聞工作者是白人，其中 6% 的受訪者是亞裔或太平洋島民，1%-4% 是黑人，3%-4% 是西班牙裔或拉丁美洲人，1% 是美洲原住民。

STAT 執行編輯 Gideon Gil 在解釋為什麼 STAT 決定建立研究金時說：「令我們的職業和工作場所更多元化和共融的最佳方法是新聞機構培養自己的人才，而這正是 Sharon 旨在做到這一點的原因。Sharon 喜歡為年輕的科學新聞工作者提供指導，而她的專業後代在美國各個新聞機構工作，因此我們認為以這種方式來尊敬她，實在最適合不過。」

CZI 的資金將使 STAT 在未來兩年向研究生支付全職薪金。STAT 現正啟動一個倡議以籌集更多資金，以支付研究生的報導開支和計劃的行政費用，並保持獎學金可在未來幾年繼續營運。研究生將與 STAT 的波士頓科學辦公室及其經驗豐富的科學和健康記者和編輯團隊並肩合作，以報導和撰寫文章，並有機會在不同團隊之間建立聯繫、互相指導和學習。KKJ 和麻省理工學院也為計劃中以大學為基礎的部分提供支援，計劃提供大量機會，包括培訓研討會和其他獎學金社區活動、大學圖書館使用權，以及在麻省理工學院旁聽課程。Sharon Begley-STAT Science Reporting Fellowship 旨在成為擴大科學新聞種族多元化的典範，可在其他出版物中複製。

麻省理工學院 KJ 計劃總監 Deborah Blum 表示：「KSJ 很榮幸能成為這個開創性獎學金的合作夥伴，以表彰 Sharon Begley 的傑出工作，並提供一個新的機會來支援卓越和共融的科學和健康新聞工作。我們感謝 Chan Zuckerberg Initiative 致力改善我們社區種族和族裔多元化的承諾，而我們認為這對更高智能和更共融的科學研究報導至關重要。我們很高興與 STAT 合作，因為它是當今市面上最好的健康新聞刊物之一，以確保本項目取得成功。」

STAT 的資深科學作家 Begley 是美國最優秀的科學新聞工作者之一，並以她對下一代的指導和教學熱情而聞名。她特別渴望幫助其他女性發展自己的職業，當她於 1977 年在《新聞周刊》擔任研究人員時，她並不受歡迎。她後來任職於《華爾街日報》和路透社，然後在 2015 年加入 STAT。她的遺產包括她對有色人種的大力擁護，例如她在 2016 年和 2017 年撰寫的一系列文章，突出在美國主要是黑人的鐮狀細胞病患者被科學家、政府資助者、藥廠及醫院忽視。這項獎學金為她傑出的職業生涯致敬，同時為下一代科學記者鋪路。

她的丈夫 Ned Groth 表示：「Sharon 喜歡在 STAT 工作，並在那裡作出不少最佳報導，而指導年輕記者是她的才能和工作重點之一。因此，有一名獲得 STAT 的 Sharon Begley Fellow 獎項的人可與曾被 Sharon 指導及共事的同事一起改善新聞技巧，似乎是對她的完美致敬。」

CZI 科學傳訊經理 Leah Duran 說：「支持新聞界代表性不足的種族和族裔記者，將為新聞編輯室帶來重要觀點，並提供更多與社區相關的新敘事和故事，這不但可讓生物醫學報導更好及更準確，也可協助鼓勵歷來邊緣化群體之間對科學的公眾信任。我們很榮幸能支持 STAT 和麻省理工學院開展這個令人興奮的計劃，致力培養人才和擴大科學新聞的代表性。」 在 2019 年，CZI 支持加州大學聖克魯斯分校提高其科學新聞計劃的多元、共融和代表性。

Sharon Begley-STAT Science Reporting Fellowship 將於 2021 年 6 月 1 日（星期二）上午 9 時 （東部時間）至 2021 年 6 月 30 日 下午 5 時 （東部時間）接受申請。如欲了解更多資訊及申請說明，請瀏覽 STAT 及麻省理工學院的入口網站。

關於 STAT

STAT 在 2015 年成立，是一家數碼媒體公司，致力向每月超過 800 萬的網站使用者及 2,000 萬名 Apple News 應用程式讀者提供有關生命科學的快速、深入和敏銳的新聞報導。STAT 將讀者帶入學術實驗室、生物技術會議室和政治後勤辦公室，為科學發現、審核公司策略及按時序記錄人才、金融和市場份額之戰展示批判性觀點。憑藉屢獲殊榮的新聞室，STAT 提供有關技術、人格、權力經紀和政治力量不可或缺的洞見和獨家報導，以推動生命科學行業的巨大變化，以及人類健康的革命。STAT 的主要新聞編輯室位於波士頓，並在華盛頓特區、紐約、克利夫蘭、明尼阿波利斯、三藩市和洛杉磯安排記者駐守。

關於麻省理工學院的 Knight Science Journalism 計劃

Knight Science Journalism 計劃於 1983 年成立，致力以公眾利益推動科學新聞事業的發展。它曾接待來自世界各地 300 多位科學新聞研究員；出版屢獲殊榮的數碼雜誌《Undark》；並提供有關科學編輯到事實審查等主題的培訓計劃，旨在培養和增強新聞工作者的能力，以準確全面闡釋科學及其與人類文化的交匯。

關於 Chan Zuckerberg Initiative

Chan Zuckerberg Initiative 於 2015 年成立，旨在幫助解決社會上一些最棘手的挑戰，從消除疾病、改善教育至滿足當地社區的需求。我們的使命是為每個人締造更共融、更公正和更健康的未來。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.chanzuckerberg.com。

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SOURCE Chan Zuckerberg Initiative