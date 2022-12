New Wind Vane: Trendsettende Gen Z en heropleving van het merk

BEIJING, 16 december 2022 /PRNewswire/ -- De jongste generatie, Gen Z, beginnen volwassen te worden en vertegenwoordigen de motor van consumptie en innovatie voor de komende decennia. Ondanks de uitdagingen en onzekerheid veroorzaakt als gevolg van de COVID-19-pandemie, staan deze generatie oprichters van startup-bedrijven klaar om hun eigen stempel op de wereld te drukken.

CGTN Think Tank organiseerde een speciaal programma, "New Wind Vane: Trendsetting Gen Z and Brand Resurgence," met acht ondernemers en één expert om te bespreken hoe jonge ondernemers omgaan met moeilijke momenten en hoe ze hun dromen waarmaken.

De meeste gastsprekers zeiden dat deze generatie meer zelfgedreven en ruimdenkender is dan voorgaande generaties. Alley Liang, oprichter van het schoonheidsbedrijf Aureline&Co., zei dat de ware natuur het nieuwe normaal van deze generatie is. Monica Chan, een onderwijsprofessional, benadrukte dat deze generatie de anders zo gewaardeerde universiteitsdiploma's niet langer als de enige weg naar succes beschouwen.

Oprichters van startups worden geconfronteerd met interne en externe uitdagingen; externe dreigingen zijn echter moeilijker om mee om te gaan. Van de zeven verhalen met als thema "het meest duistere moment" waren vier ondernemers het erover eens dat externe uitdagingen, waaronder machtige concurrenten, verkoopdalingen en schandalen in de sector, rechtstreeks zouden kunnen bijdragen aan de ondergang van een beginnend bedrijf.

Het redden van een bedrijf vereist teamwerk, meende Jesse Yang, de partner van EasyTransfer. Hij somde drie belangrijke eigenschappen van zijn ideale werknemer op: professionaliteit, veranderingsgezindheid en onbaatzuchtigheid.

Hij sprak de hoop uit dat zijn werknemers zich als zijn partner kunnen opstellen, waarbij sociale waarden op gelijke voet komen te staan met economische winst. Zijn medewerker, Teddy, steunde zijn baas door "levensstijlmatching" en "scherpte" te noemen die hij als belangrijkste persoonlijkheidskenmerken bij leiders zoekt.

