New Worlds Reading Initiative Llega a más de 100,000 Estudiantes de Florida con Programa de Libros Gratis

El programa de lectura más grande del estado celebra su primer gran logro y mira hacia el futuro para impulsar la matriculación

GAINESVILLE, Fla., 25 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Creado para ayudar a aproximadamente medio millón de estudiantes de kínder a quinto grado de la Florida para que logren leer al nivel de su grado, el New Worlds Reading Initiative es un nuevo programa gratis de distribución de libros que promueve la literatura y el amor por la lectura en todo el estado. En menos de cinco meses desde que se enviaron los primeros libros, el programa ha inscrito a más de 100,000 estudiantes de Florida para que reciban un libro gratis mensualmente directamente a su casa - un logro importante para el nuevo programa.

El New Worlds Reading Initiative está administrado por el University of Florida Lastinger Center for Learning y Scholastic, y fue creado y financiado en 2021 a través de la legislación de la Cámara de Representantes de Florida bajo el liderazgo del Vocero Chris Sprowls. El Centro Lastinger seleccionó a Scholastic como socio de la iniciativa. Hasta la fecha, se han distribuido más de 335,529 libros.

"La lectura tiene la capacidad de transformar vidas de una manera increíble, y el dominio de la lectura puede promover el placer de aprender sobre muchas materias diferentes durante toda la vida", dijo la Dra. Shaunté Duggins, directora adjunta de New Worlds Reading Initiative. "Nuestros profesores son nuestros embajadores. Comparten nuestra misión de inculcar el amor por la lectura en los alumnos y de ayudarles a leer al nivel de su grado. Estamos entusiasmados de asociarnos con los profesores, las familias y las comunidades para entregar libros a los hogares de más de 100,000 familias y ayudar a inculcar el amor por la lectura para toda la vida. Pero esto es sólo el principio — estamos trabajando para garantizar que todos los niños que cumplen los requisitos en todo el estado de Florida tengan la oportunidad de inscribirse."

A través del programa, los alumnos de kínder a quinto grado en las escuelas públicas y charter de Florida recibirán un libro gratuito al mes en inglés, español o criollo haitiano durante el año escolar, para un total de nueve libros al año. Los niños pueden elegir los temas de los libros que reciben, siendo las selecciones más populares aquellas en las categorías de "aventura" y "humor". A través del programa, los niños crearan bibliotecas personalizadas y desarrollaran el amor por la lectura. Los libros también vienen con actividades de lectura para que las familias y los cuidadores participen con sus hijos y los ayuden a desarrollar sus habilidades lingüísticas y de conversación.

"Me encanta todo el programa", dijo Shaquasha Lane, del condado de Palm Beach, que tiene un hijo de 9 años que ha participado en el programa desde que abrieron las inscripciones en noviembre. "Es difícil ir a una tienda, por ejemplo, para encontrar un libro del nivel de lectura de tu hijo. Estos libros son muy útiles porque ayudan a la comprensión y son similares a lo que leería en la escuela. Cuando recibió su primer libro, se mostró desinteresado, como si fuera un libro más, como si fuera una tarea, pero yo estaba muy emocionada. Ahora está llegando a un punto en el que la lectura es un hábito, y ya está deseando recibir un nuevo libro cada mes".

El New Worlds Reading Initiative busca seguir colaborando con los administradores de las escuelas y los distritos, los educadores y las organizaciones comunitarias para ayudar a llegar a los restantes 400,000 elegibles para inscribirse en los próximos cinco años - así como a sus padres y cuidadores. El programa de distribución de libros está financiado por una asignación de 200 millones de dólares en el presupuesto estatal de Florida de 2021 y por un programa de crédito fiscal corporativo que proporciona un retorno de dólar por dólar en créditos fiscales con la donación de una corporación.

"Los estudios han demostrado con regularidad que los niños a los que se les da la posibilidad de leer desarrollan un sentido de pertenencia y que las bibliotecas domésticas son beneficiosas. New Worlds Reading combina estas ideas, ofreciendo el acceso a los libros y la posibilidad de elegir directamente a los niños de Florida más necesitados de motivación para leer", añadió Rose Else-Mitchell, presidenta de Education Solutions de Scholastic, la empresa mundial de publicaciones, educación y medios de comunicación para niños.

"Lograr más de 100,000 inscripciones a el New Worlds Reading Initiative es mucho más que un logro para el programa – esto representa 100,000 vidas y familias que cambiarán para mejor gracias a los libros y recursos entregados a sus puertas mensualmente", dijo el Vocero Chris Sprowls. "Al equipar a los estudiantes con libros interesantes y a los padres con las herramientas que necesitan para ayudar a sus hijos a aprender a amar la lectura, estamos propulsando a los niños hacia el éxito y empoderándolos para soñar, hacer, y lograr más".

El martes 29 de marzo, el New Worlds Reading Initiative celebrará el logro de los 100,000 estudiantes inscritos con educadores y estudiantes elegibles y sus familias en el Central Florida Zoo & Botanical Gardens. El Vocero Sprowls estará presente y se espera que haga un emocionante anuncio sobre la financiación.

Síganos en Facebook (@NewWorldsReading), Instagram (@newworldsreading) o Twitter (@newworldsFL) para obtener más información sobre los próximos eventos de literatura de la comunidad en todo el estado y para conocer otras formas de participar. Además, esté atento a la próxima campaña promocional estatal "Reading Makes You, You" para ayudar a alcanzar e inscribir aún más estudiantes elegibles de Florida.

Invitamos a los padres a visitar www.newworldsreading.com para conocer el programa, los requisitos de elegibilidad y para inscribirse. Cualquier padre o cuidador que tenga más preguntas sobre la elegibilidad para el programa debe ponerse en contacto con el maestro de su hijo.

Acerca del Centro de Aprendizaje UF Lastinger:

Ubicado dentro de la Facultad de Educación de la Universidad de Florida, el Centro Lastinger para el Aprendizaje es un centro de innovación educativa que desarrolla soluciones diseñadas para mejorar los resultados en tres hitos educativos: preparación para el jardín de infantes, dominio de la lectura en tercer grado y dominio del álgebra en noveno grado. Las innovaciones del Centro Lastinger sirven a niños y educadores en todas las comunidades de Florida y se han expandido tanto a nivel nacional como mundial. El notable alcance del trabajo del Centro Lastinger y el impacto de sus esfuerzos colectivos han atraído el reconocimiento y la inversión estatal, nacional e internacional. Obtenga más información en www.lastingercenter.com.

Acerca de Scholastic:

Durante más de 100 años, Scholastic Corporation (NASDAQ: SCHL) ha estado fomentando el crecimiento personal e intelectual de todos los niños, comenzando con la alfabetización. Habiéndose ganado una reputación como socio de confianza para educadores y familias, Scholastic es el editor y distribuidor de libros infantiles más grande del mundo, un proveedor líder de currículo de alfabetización, servicios profesionales y revistas para el aula, y un productor de medios educativos y entretenidos para niños. La compañía crea y distribuye libros y libros electrónicos más vendidos, programas de aprendizaje impresos y basados en la tecnología para pre-K a grado 12, y otros productos y servicios que apoyan el aprendizaje y la alfabetización de los niños, tanto en la escuela como en el hogar. Con 15 operaciones internacionales y exportaciones a 165 países, Scholastic pone a disposición de todos los niños alrededor del mundo libros de calidad y asequibles a través de clubes de lectura y ferias de libros escolares, bibliotecas en el aula, bibliotecas escolares y públicas, minoristas y en línea. Obtenga más información en www.scholastic.com.

FUENTE New Worlds Reading Initiative

