NEW YORK COMMUNITY BANCORP, INC. ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE UN NUEVO BANCO EN CUENTA CORRIENTE CERTIFICADA Y LA DISPONIBILIDAD DE UNA VERSIÓN EN ESPAÑOL DE SUS SITIOS WEB

HICKSVILLE, Nueva York, 11 de marzo de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- New York Community Bancorp, Inc. (NYSE: NYCB) (la "Compañía" o "NYCB") anunció hoy que su cuenta My Community SimplyOne Checking fue certificada por Cities for Financial Empowerment Fund (el "CFE Fund") por su conformidad con Bank On National Account Standards para 2021 – 2022. Las cuentas certificadas por Bank On promueven la inclusión financiera de los consumidores no bancarizados mediante características de cuenta estándar de bajo costo, pero con sólidas capacidades de transacción.

Las principales características de la cuenta My Community SimplyOne Checking del NYCB incluyen una baja cuota mensual de $5, bajos requerimientos de depósito mínimo de apertura, sin cargos por sobregiro o por fondos insuficientes, acceso a la banca en línea y a la banca móvil con depósito móvil, la capacidad de enviar y recibir dinero con Zelle® y la opción de estados de cuenta impresos o electrónicos. La cuenta My Community SimplyOne Checking está disponible en cada una de nuestras 237 sucursales en los cinco estados donde tenemos presencia: Nueva York, Nueva Jersey, Ohio, Florida y Arizona.

Por otro lado, la compañía anunció también la disponibilidad de una versión en español del sitio web de New York Community Bank (www.myNYCB.com) y su sitio web para la banca directa (www.MyBankingDirect.com). Los nuevos sitios satisfacen la creciente necesidad de nuestra base de clientes latinos y fueron creados por TransPerfect, utilizando su solución GlobalLink OneLink, que simplifica el proceso de desarrollo, lanzamiento y mantenimiento de sitios web multilingües.

La opción en español también está disponible a través de NYCB Online, nuestro servicio de banca en línea para los consumidores. NYCB Online hace que sea sencillo, cómodo y fácil para los clientes llevar a cabo actividades bancarias y gestionar sus finanzas en modalidad virtual en cualquier momento y en cualquier lugar.

"Como uno de los bancos de mayor presencia en el país, es importante para nosotros que todos los consumidores tengan acceso a productos y servicios financieros", señaló Thomas R. Cangemi, presidente de la junta, presidente y director ejecutivo. El Sr. Cangemi agregó que "las iniciativas que anunciamos hoy promueven la inclusión financiera y contribuyen a nuestro objetivo de garantizar que los consumidores sean capaces de supervisar y mejorar sus finanzas de una manera segura y asequible".

Acerca de New York Community Bancorp, Inc.

Con sede en Hicksville, NY, New York Community Bancorp, Inc. es un productor líder de préstamos multifamiliares para edificios de apartamentos no lujosos y de alquiler regulado en la ciudad de Nueva York, y la matriz del New York Community Bank. Al 31 de diciembre de 2021, la compañía comunicó activos por un valor de $59.500 millones, préstamos por $45.700 millones, depósitos por $35.100 millones y capital de accionistas de $7.000 millones.

Reflejando nuestro crecimiento a través de una serie de adquisiciones, la compañía opera 237 sucursales a través de ocho divisiones locales, cada una con una trayectoria de servicio y solidez: Queens County Savings Bank, Roslyn Savings Bank, Richmond County Savings Bank, Roosevelt Savings Bank y Atlantic Bank en Nueva York; Garden State Community Bank en Nueva Jersey; Ohio Savings Bank en Ohio; y AmTrust Bank en Florida y Arizona.

