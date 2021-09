New York Life Investments Alternatives et Coalition Greenwich publient une nouvelle étude sur les répercussions de la crise de la COVID-19 sur les investisseurs en capital-investissement du marché intermédiaire

Cette étude analyse les tendances d'investissement, les stratégies de sortie, les sources de financement, les défis émergents et les opportunités du marché intermédiaire

NEW YORK, 22 septembre 2021 /PRNewswire/ -- New York Life Investments Alternatives, en partenariat avec Coalition Greenwich, a publié aujourd'hui un nouveau rapport de recherche qui analyse la façon dont les investisseurs en capital-investissement du marché intermédiaire ont réagi à la pandémie mondiale. Le rapport s'intitule « Lessons Learned: Insights from the COVID-19 Crisis for Middle Market Private Equity Sponsors » (Leçons à retenir : les enseignements de la crise de la COVID-19 pour les investisseurs de capital-investissement du marché intermédiaire), et présente les résultats de plus de 100 entretiens avec des directeurs généraux et des partenaires de sociétés de capital-investissement du marché intermédiaire aux États-Unis.

« La pression de la pandémie a mis à l'épreuve les investisseurs en capital-investissement du marché intermédiaire à tous les niveaux. Pourtant, les promoteurs se sont montrés à la hauteur de la situation, comme en témoigne le fort rebond du volume des transactions au cours du second semestre de 2020 et cette année. Qu'il s'agisse d'affiner leurs processus d'investissement ou d'adopter rapidement de nouvelles technologies, les investisseurs se sont rapidement adaptés au nouvel environnement pour soutenir au mieux les sociétés de leur portefeuille actuel tout en continuant à déployer des capitaux dans le cadre de nouvelles opérations », a déclaré Christopher Taylor, responsable de New York Life Investments Alternatives et PDG de Madison Capital Funding.

L'étude a révélé que la pandémie de COVID-19 a eu un impact profond sur le secteur du capital-investissement du marché intermédiaire et a déclenché des changements durables dans les principaux domaines d'activité des investisseurs, tels que l'investissement, la recherche de contrats, le financement des transactions, les stratégies de sortie et la collecte de fonds.

Les principales conclusions de cette étude sont les suivantes :

Les nouvelles transactions ont stimulé le déploiement : pour 60 % des investisseurs en capital-investissement du marché intermédiaire participant à l'étude, les nouvelles transactions représentaient le moteur le plus courant du déploiement de capital en 2020, les investissements complémentaires venant loin derrière.

: pour 60 % des investisseurs en capital-investissement du marché intermédiaire participant à l'étude, les nouvelles transactions représentaient le moteur le plus courant du déploiement de capital en 2020, les investissements complémentaires venant loin derrière. Les investisseurs affinent leurs processus d'investissement : la pandémie mondiale a obligé les investisseurs à aiguiser leurs compétences et à resserrer leurs procédures. Près de 30 % des investisseurs interrogés ont déclaré que la crise et le rebond ultérieur les avaient incités à renforcer leur discipline en matière d'évaluation.

la pandémie mondiale a obligé les investisseurs à aiguiser leurs compétences et à resserrer leurs procédures. Près de 30 % des investisseurs interrogés ont déclaré que la crise et le rebond ultérieur les avaient incités à renforcer leur discipline en matière d'évaluation. Les relations prouvent leur valeur, en particulier pour le financement des transactions : les investisseurs interrogés ont classé l'historique des relations et la flexibilité des clauses comme les attributs qu'ils considèrent comme les plus importants pour les partenaires financiers dans des contextes de marché incertains.

les investisseurs interrogés ont classé l'historique des relations et la flexibilité des clauses comme les attributs qu'ils considèrent comme les plus importants pour les partenaires financiers dans des contextes de marché incertains. La pandémie a eu un effet mitigé sur les sorties : plus d'un tiers des investisseurs interrogés ont déclaré que la pandémie avait retardé les sorties et prolongé les périodes d'attente. Les investisseurs font état de retards allant de quelques mois à deux ans pour donner aux entreprises de leur portefeuille plus de temps pour répondre aux attentes en matière de croissance.

plus d'un tiers des investisseurs interrogés ont déclaré que la pandémie avait retardé les sorties et prolongé les périodes d'attente. Les investisseurs font état de retards allant de quelques mois à deux ans pour donner aux entreprises de leur portefeuille plus de temps pour répondre aux attentes en matière de croissance. L'optimisme demeure chez les commanditaires : plus de la moitié des participants à l'étude pensent que la communauté des commanditaires reste optimiste quant au climat d'investissement ; cependant, environ 30 % des participants à l'étude déclarent que les commanditaires deviennent négatifs quant à l'environnement, souvent en raison de problèmes d'évaluation.

: plus de la moitié des participants à l'étude pensent que la communauté des commanditaires reste optimiste quant au climat d'investissement ; cependant, environ 30 % des participants à l'étude déclarent que les commanditaires deviennent négatifs quant à l'environnement, souvent en raison de problèmes d'évaluation. L'adoption des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance se poursuit : les trois quarts des investisseurs spécialisés et la moitié des investisseurs généralistes interrogés déclarent prendre en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance lors de leurs investissements. Cependant, la plupart d'entre eux n'ont pas encore établi de processus formel pour évaluer les facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance ou pour intégrer les facteurs de diversité, d'équité et d'inclusion, et moins de 5 % des investisseurs interrogés sont signataires d'UN PRI.

« En ce qui concerne l'avenir, les investisseurs restent prêts à profiter des conditions favorables sur le marché intermédiaire suite à leurs actions rapides et décisives en 2020. Le flux d'opérations sur le marché intermédiaire continue de gagner en dynamisme alors que les marchés rebondissent rapidement et que les promoteurs cherchent à mettre en œuvre des niveaux records de poudre sèche (liquidités détenues par les fonds de capital-investissement) avant d'éventuels changements fiscaux », a ajouté Taylor. « La crise de la COVID-19 combinée aux bouleversements économiques et sociaux de l'année dernière a non seulement eu un effet durable sur les opérations commerciales, la prise de décision en matière d'investissement et la gestion des portefeuilles, mais a également fait passer l'attention des investisseurs du "facteur environnemental" au "facteur social", soulignant l'importance incroyable de la diversité, de l'équité et de l'inclusion dans les processus d'investissement et les portefeuilles. »

Pour en savoir plus sur les résultats de l'étude, téléchargez le rapport de recherche complet ici : Lessons Learned: Insights from the COVID-19 Crisis for Middle Market Private Equity Sponsors.

Méthodologie

Entre février et avril 2021, Coalition Greenwich, en partenariat avec New York Life Investments Alternatives, a mené une étude pour examiner les effets de la crise de la COVID-19 sur les investisseurs en capital-investissement du marché intermédiaire. Coalition Greenwich a interrogé 100 directeurs généraux et partenaires d'investisseurs en capital-investissement du marché intermédiaire aux États-Unis. Ces conversations téléphoniques approfondies ont porté sur les répercussions de la COVID sur leurs tendances d'investissement, leurs stratégies de sortie, leurs sources de financement et leurs nouveaux défis et opportunités.

