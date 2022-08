Newchic, la plateforme mondiale de mode en ligne, annonce les gagnants du concours

HONG KONG et LOS ANGELES, 31 août 2022 /PRNewswire/ -- Newchic, une plateforme de mode en ligne composée de marques qui célèbrent la diversité, l'inclusion et la créativité, a annoncé les 4 gagnants de son concours de mode 2022 #ArtYourPossibility le samedi 27 août (HNP). Chacun des quatre gagnants recevra un grand prix de 1 500 dollars américains pour aider ces designers émergents à continuer de perfectionner leur métier.

Les gagnants de cette année sont énumérés ci-dessous, par ordre alphabétique :

TOP4 DESIGNS OF 2022 NEWCHIC FASHION CONTEST#ARTYOURPOSSIBILITY

Scarlet Lacasse

Hyoni Woo

Arron Lam

Ana Lloshi

Selon le règlement du concours, les quatre gagnants ont soumis des dessins originaux - ainsi que des descriptions écrites de l'inspiration derrière ces dessins - autour d'un ou de deux des quatre thèmes du concours, axés sur les missions de RSE de Newchic et des quatre marques co-organisatrices : Selfsow, Koyye, Mensclo et Charmkpr.

Au cours de la première étape de sélection, qui a eu lieu le week-end du 22 août 2022 (HNP), le jury de Newchic, composé de personnalités (Paula Franco, Danielle Sarkissian et Marcos Gonzalez), a évalué toutes les propositions en fonction des huit catégories suivantes : créativité, conception, ingéniosité, respect du thème, productibilité, originalité, pertinence et popularité. La dernière catégorie - la popularité - a permis au public de prendre part aux décisions en votant pour leur dessin préféré. Une fois les 8 meilleurs dessins sélectionnés, Newchic a organisé une série d'entretiens vidéo en tête à tête avec chacun des sept finalistes pour en apprendre davantage sur leur parcours de designer. Le public a de nouveau été invité à voter pour leur dessin préféré parmi les 8 meilleurs sélectionnés.

Le samedi 27 août 2022 (HNP), Newchic a organisé un Instagram Live au cours duquel les juges se sont entretenus avec chacun des finalistes en direct et ont noté leurs dessins en fonction des mêmes huit catégories énumérées ci-dessus, tenant compte des votes du public mis à jour. Selon Newchic, les gagnants et les finalistes de cette année constituent un vivier de talents multiculturels et créatifs qui comprennent l'importance croissante des vêtements de sport et des « tenues qui peuvent être portées au travail, mais aussi pour l'happy hour », notamment avec des « motifs inspirés par les anime ou des pièces non genrées ».

Newchic est plus qu'honoré et ravi de soutenir ce groupe de créatifs émergents. Selon Zou, président de Newchic : « Nous avons été impressionnés par le niveau de minutie, d'expression personnelle, et d'imagination dont ont fait preuve toutes les propositions que nous avons reçues, y compris celles des 4 gagnants. Nous avons hâte de voir ce que ces talentueux designers continueront de créer dans les années à venir. »

À propos de Newchic

Newchic est une plateforme de mode en ligne qui regroupe des marques célébrant la diversité, l'inclusion et la créativité. Fondée en 2014, Newchic a connu un développement rapide à l'échelle mondiale, se classant parmi les meilleurs sites de vente en ligne. Newchic propose une large gamme de vêtements, de chaussures, de sacs et d'accessoires pour aider les clients consciencieux à affirmer leur style. Newchic a gagné la reconnaissance et la confiance de clients en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

