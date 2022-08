Newchic, la plateforme mondiale de mode en ligne, repousse la date limite du concours de mode 2022

HONG KONG et LOS ANGELES, 8 août 2022 /PRNewswire/ -- Newchic, une plateforme de mode en ligne composée de marques qui célèbrent la diversité, l'inclusion et la créativité, a annoncé aujourd'hui qu'elle prolongeait de neuf jours calendrier la date limite de son concours 2022 #ArtYourPossibility, soit jusqu'au 19 août 2022 (HNP). La date limite initiale était le 10 août 2022 (HNP).

NEWCHIC 2022 FASHION CONTEST #ARTYOURPOSSIBILITY#

Newchic a décalé la date limite pour faire en sorte qu'aucun candidat ne perde sa chance de participer au concours en raison de circonstances indépendantes de sa volonté. Les concurrents doivent soumettre des portfolios comprenant six illustrations originales se rapportant à un (ou deux) des quatre thèmes du concours, ainsi qu'une description de l'histoire et du processus créatif ayant mené à ces illustrations. (Les concurrents sont autorisés à soumettre des travaux pour deux thèmes au maximum).

« Chez Newchic, l'un de nos principaux objectifs est de donner aux designers émergents les ressources nécessaires pour exprimer leur unique créativité », a déclaré Zou, président de Newchic. « Nous sommes heureux de présenter ce talent à l'échelle mondiale. »

Le concours 2022 #ArtYourPossibility vise à encourager les jeunes créateurs de mode du monde entier en leur donnant une plateforme pour raconter leurs histoires uniques et défendre les causes qui leur tiennent à cœur. Le concours s'articule autour de quatre thèmes qui sont basés sur les quatre marques de mode conscientes de la RSE qui agissent en tant que co-organisateurs du concours : Selfsow, Koyye, Mensclo et Charmkpr.

Chacune de ces quatre marques se concentre sur une mission sociale spécifique en plus de soutenir l'objectif plus large de Newchic qui consiste à promouvoir l'unicité, l'expression et la multi-créativité. Selfsow célèbre la prise de conscience et l'appréciation par les femmes de leur propre beauté - et leur pouvoir de définir leur beauté par l'expression de soi. Koyye crée des designs qui reflètent l'intrépidité des jeunes adeptes de la culture de rue qui repoussent constamment les limites de la couleur et de la créativité pour faire la différence dans le monde. Mensclo met l'accent sur une approche « le moins est le plus » en matière de design, en utilisant des styles intemporels et minimaux qui peuvent s'adapter à n'importe quelle garde-robe. Pour finir, Charmkpr s'appuie sur l'influence des héritages et des histoires mondiales sur la mode masculine, en soulignant la beauté de notre planète unie.

Newchic a également ajusté d'autres dates clés du concours pour refléter la nouvelle date limite. Après la clôture des soumissions le 19 août 2022 (HNP), le public aura la possibilité de voter pour ses soumissions préférées. Newchic sélectionnera les huit meilleurs finalistes sur la base de ce vote et coordonnera des entretiens individuels avec les designers, sur Zoom, le week-end du 20 août 2022 (HNP). Ensuite, le week-end du 27 août 2022 (HNP), Newchic organisera un direct sur Instagram où les juges examineront les designs des finalistes en temps réel et annonceront les quatre premiers gagnants en fonction d'un système de notation. Les quatre premiers gagnants recevront chacun un prix en espèces de 1 500 USD.

Il est encore temps de participer au concours. Inscrivez-vous pour en savoir plus sur la participation et les détails complets du concours en cliquant sur le lien suivant : www.newchic.com/designers2022

À propos de Newchic

Newchic est une plateforme de mode en ligne qui regroupe des marques célébrant la diversité, l'inclusion et la créativité. Fondée en 2014, Newchic a connu un développement rapide à l'échelle mondiale, se classant parmi les meilleurs sites d'achat en ligne. Newchic propose une large gamme de vêtements, de chaussures, de sacs et d'accessoires pour aider les clients consciencieux à affirmer leur style. Newchic a gagné la reconnaissance et la confiance de clients en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est.

