Newmark Global Corporate Services met le cap sur la croissance mondiale avec une équipe de direction internationale

La stratégie de Newmark visant à créer des solutions de services d'entreprise de qualité supérieure se poursuit à un rythme soutenu avec le recrutement international de vétérans du secteur du crédit immobilier, chacun possédant une expertise dans la transformation des portefeuilles immobiliers des clients afin d'accélérer les performances commerciales

NEW YORK, 18 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. dont le siège social se trouve aux États-Unis, annonce l'expansion de son activité Global Corporate Services sous la direction d'une équipe de direction internationale très expérimentée, dans le cadre de la stratégie plus large de la société visant à offrir des solutions immobilières inégalées aux clients des régions clés du monde entier.

Le groupe Global Corporate Services (GCS) de Newmark a connu une période de croissance intensive. En 2021, GCS a embauché plus d'une douzaine de nouveaux experts de haut niveau, dont le directeur général Richard Bertasi à New York, et a obtenu 231 nouvelles missions commerciales de la part de 195 clients discrets au cours du seul premier semestre de l'année. En investissant dans son expansion mondiale par le biais d'embauches et d'acquisitions, Newmark a accru son empreinte internationale, notamment par l'ajout récent de Knotel, un fournisseur mondial d'espaces de travail flexibles.

La croissance de Newmark GCS renforce sa gamme de services, dont les entreprises dynamiques ont de plus en plus besoin, notamment les stratégies de portefeuille mondiales et régionales, l'administration des baux, la gestion de projets, la gestion des installations, les stratégies relatives au lieu de travail, l'expérience humaine et le développement de la culture, les solutions technologiques émergentes et les programmes de sécurité et de bien-être - en particulier en réponse à la crise de la COVID-19.

Cinq vétérans de l'immobilier commercial se joignent à M. Bertasi au sein de l'équipe de direction de GCS. Chacun d'entre eux apporte une vaste expertise acquise en travaillant à l'avant-garde de l'immobilier d'entreprise, sur les marchés des États-Unis, de l'Europe et de l'Asie-Pacifique :

Michael Runicles – Directeur de l'exploitation, Global Corporate Services, basé à Singapour

Michael Runicles est spécialisé dans les partenariats internationaux complexes, ayant collaboré avec les plus grandes entreprises du monde dans 105 pays pour créer des solutions commerciales et adopter de nouvelles technologies, de nouveaux produits et services. Il rejoint Newmark GCS en tant que directeur de l'exploitation après avoir travaillé pour CBRE Global Workplace Solutions, où il a siégé au conseil d'administration de l'entreprise pendant 15 ans, et plus récemment en tant que directeur de l'exploitation pour la région Asie-Pacifique, où il dirigeait les activités de conseil en immobilier, de gestion de projet et de gestion des installations. Auparavant, M. Runicles a lancé la première unité de marché mondiale de Johnson Controls destinée à servir les secteurs technologique et industriel.

Luis Morejon – Responsable des installations principales internationales, Global Corporate Services, basé en Californie, États-Unis

M. Morejon dirigera les services de gestion des installations de Newmark GCS, en s'appuyant sur plus de 18 ans d'expérience internationale en tant que cadre supérieur dans le domaine de l'immobilier d'entreprise et de la gestion des installations en Europe, en Asie et sur le continent américain. Dans le cadre de ses fonctions à la Bank of the West-BNP Paribas et à la Deutsche Bank Corporate Real Estate and Services (CRES), M. Morejon a généré des économies de plusieurs millions de dollars grâce à des initiatives d'optimisation de portefeuille pour les propriétés commerciales et d'entreprise.

Amy O'Brien, responsable principale des ressources humaines, Global Corporate Services, basée en Caroline du Nord, États-Unis

Amy O'Brien se joint à Newmark GCS en tant que responsable principale des ressources humaines afin d'aider le personnel et les opérations de GCS à prospérer à l'échelle mondiale. Elle a précédemment occupé des postes de direction au niveau national et régional chez JLL, notamment en tant que vice-présidente de l'approvisionnement et des partenariats, où elle a assuré la direction de tous les programmes d'approvisionnement, de partenariat et de croissance pour une plateforme de commerce électronique. Mme O'Brien a également occupé des postes de direction régionaux pour le sourcing et l'approvisionnement, et était responsable du recrutement, de l'intégration et de la formation des nouveaux employés.

Hannah Fisch - Directrice principale des opérations, Global Corporate Services, basée à New York, États-Unis

Leader chevronnée des opérations, Hannah Fisch rejoint Newmark GCS en tant que directrice principale des opérations et propriétaire de produits logiciels pour les options d'espace de travail flexible au niveau mondial. Forte de plus de dix ans d'expérience dans divers secteurs et organisations internationales, elle sait développer et adapter des processus, exploiter des données pour éclairer la prise de décision stratégique et lancer des produits sur le marché. Mme Fisch est multilingue et possède des connaissances culturelles avérées pour aider GCS à développer ses opérations internationales.

Chris Van Hoeymissen - Directeur général exécutif, GCS Corporate Development, basé à Bruxelles, Belgique

Chris Van Hoeymissen occupera le poste de directeur général exécutif de GCS Corporate Development après avoir occupé des postes de direction pendant des périodes de transition clés chez Morgan Stanley, Cushman and Wakefield et Deutsche Bank. Pendant plus de vingt ans, il a œuvré à l'excellence opérationnelle et à la mise en œuvre de programmes de changement complexes, notamment en dirigeant le processus d'externalisation mondiale de la Deutsche Bank.

Parmi les autres ajouts récents à l'équipe de direction de GCS, citons Garrett Cannon, co-responsable de l'information et de la technologie, précédemment responsable de l'immobilier et de la gestion d'actifs pour Bridgewater Associates, et Nicole Holder, contrôleuse des services clients, à la tête du département des finances et de la comptabilité client, une experte reconnue en matière d'immobilier et de gestion des investissements. Mme Holder a dirigé la structure et mise en opération des entités juridiques internationales de Newmark. Auparavant, elle était contrôleuse de gestion chez BloombergSen. En outre, au cours des derniers mois, GCS a recruté des cadres supérieurs et des spécialistes du secteur : Marisa Austin, Jessica Baldassare, Tania Chaplin, Jack Conway, Will Epperson, Michael Hall, Daniel Leonardi, Jason Linn et Gus Poulopoulos pour renforcer les compétences dans les domaines des opérations, de l'approvisionnement et des communications.

« Notre stratégie différenciée, qui consiste à concevoir des solutions pour chaque client individuel, est soutenue par l'engagement inconditionnel de Newmark à investir dans des services supérieurs à l'échelle mondiale », a déclaré Rick Bertasi, directeur général de Newmark GCS. « Nous rassemblons une équipe de classe mondiale dotée des compétences, de l'expérience et des capacités nécessaires pour aider les clients à faire pivoter leurs portefeuilles immobiliers et leurs espaces flexibles afin d'être compétitifs sur les marchés qu'ils ont choisis. En particulier, alors que les entreprises envisagent leurs stratégies en matière de sièges sociaux, de bureaux mixtes et de bureaux à distance, notre capacité à fournir des conseils à facettes multiples pour relever des défis commerciaux de plus en plus complexes, de la stratégie à la conception du lieu de travail en passant par l'habilitation de la main-d'œuvre, est ce que le marché demande. »

À propos de Newmark

Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK), ainsi que ses filiales (« Newmark »), est un leader mondial dans le domaine de l'immobilier commercial, qui gère de manière transparente chaque phase du cycle de vie d'un bien immobilier. Notre gamme complète de services et de produits est adaptée de manière unique à chaque client, qu'il s'agisse de propriétaires ou d'occupants, d'investisseurs ou de fondateurs, de jeunes entreprises en pleine croissance ou de sociétés de premier plan. Newmark a généré un chiffre d'affaires de plus de 2,2 milliards de dollars au cours des douze derniers mois se terminant le 30 juin 2021. Pour en savoir plus, rendez-vous sur nmrk.com ou suivez @newmark.

Discussion des déclarations prospectives concernant Newmark

Les déclarations contenues dans ce document concernant Newmark, et qui ne sont pas des faits historiques, constituent des « déclarations prospectives » qui impliquent des risques et des incertitudes. Cela peut donc entraîner une différence entre les résultats réels et ceux contenus dans les présentes déclarations prospectives. Il s'agit notamment de déclarations concernant les effets de la pandémie de COVID-19 sur les activités, les résultats, la situation financière, les liquidités et les perspectives de la société, qui peuvent constituer des déclarations prospectives et sont soumises au risque que l'impact réel puisse être différent, éventuellement de manière significative, de ce qui est prévu actuellement. Sauf si la loi l'exige, Newmark ne s'engage pas à mettre à jour ses déclarations prospectives. Pour un aperçu complet des risques et incertitudes supplémentaires, qui pourraient entraîner des résultats réels différents de ceux contenus dans les présentes déclarations prospectives, veuillez consulter les documents déposés par Newmark auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, mais sans s'y limiter, les facteurs de risque et la note spéciale sur les informations prospectives énoncés dans ces documents et toute mise à jour effectuée et contenue dans les rapports ultérieurs sur le formulaire 10-K, le formulaire 10-Q ou le formulaire 8-K.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1057994/Newmark_Group_Inc_Logo.jpg

Related Links

https://www.nmrk.com/



SOURCE Newmark Group, Inc.