Newmark lança tecnologia de visualização de dados, a Newlitic, para fortalecer a gestão de imóveis corporativos

A Newlitic permite que líderes do setor imobiliário corporativo impulsionem o desempenho de seus portfólios por meio de uma plataforma personalizável

NOVA YORK, 10 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Newmark Group, Inc. anuncia o lançamento da Newlitic, uma solução tecnológica inovadora que integra informações de portfólio imobiliário das empresas em uma única plataforma. Uma ferramenta flexível e intuitiva para profissionais do setor imobiliário corporativo (CRE), a Newlitic oferece recursos para diversas necessidades de criação de relatórios de gestão, incluindo o uso de ocupação, administração de portfólio e locação, gestão de transações, projetos de capital e gestão de instalações, por meio de painéis da Web personalizáveis.

A adição da Newlitic ao crescente conjunto de tecnologias da Newmark, em conjunto com a experiência da Newmark Global Corporate Services ("GCS") em gestão imobiliária, fortalece ainda mais seus clientes empresariais de todo o mundo, permitindo que os líderes avancem com suas estratégias baseadas em dados e potencializem as informações imobiliárias ao máximo.

"Os líderes do setor imobiliário corporativo há muito tempo têm soluções pontuais para gerenciar aspectos de seus portfólios", disse Rick Bertasi, CEO da Newmark GCS. "No entanto, traduzir dados, de modo que produzam percepções significativas e acionáveis sobre o desempenho do portfólio, sempre foi um desafio. Até agora. Com a solução, a Newlitic oferece uma nova forma de análise específica para os usuários finais do setor imobiliário corporativo. Com a Newlitic, continuamos com nosso compromisso de alavancar a tecnologia para permitir que nossos clientes avancem com seus objetivos imobiliários e comerciais".

Com mais de duas décadas de experiência combinada em mineração, integração e implementação de dados, a equipe da Newlitic selecionou poderosas visualizações de dados para auxiliar os líderes do setor imobiliário corporativo com a gestão de custos, recursos, cargas de trabalho, eficiência de espaço e estratégias, em uma interface fácil de usar. O software da Newlitic é simples de integrar, permitindo a entrada de dados contínua de várias fontes e em escala. A Newlitic oferece aos usuários a vantagem e a capacidade de rastrear tendências e prever desafios, permitindo uma tomada de decisão eficaz em um ambiente empresarial com mudanças rápidas. Para mais informações sobre a Newlitic: www.newlitic.com.

Sobre a Newmark

A Newmark Group, Inc. (Nasdaq: NMRK), juntamente com suas subsidiárias ("Newmark"), é líder mundial em imóveis comerciais, fortalecendo todas as fases do ciclo de vida da propriedade. O conjunto abrangente de serviços e produtos da Newmark é personalizado exclusivamente para cada cliente — de proprietários a inquilinos, investidores a fundadores, e startups a grandes empresas. Combinando o alcance global da plataforma com a inteligência de mercado em mercados imobiliários estabelecidos e emergentes, a Newmark oferece serviço de alta qualidade a clientes em todo o espectro da indústria. A Newmark gerou receitas de aproximadamente US$ 3.1 bilhões em doze meses, até 30 de setembro de 2022. A Newmark, juntamente com seus parceiros comerciais, opera a partir de aproximadamente 180 escritórios com cerca de 6.700 profissionais em todo o mundo. Para saber mais, acesse nmrk.com ou siga @newmark.

Discussão de declarações prospectivas sobre a Newmark

As declarações, neste documento, sobre a Newmark que não sejam fatos históricos são "declarações prospectivas" que envolvem riscos e incertezas, que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas. Isso inclui declarações sobre os efeitos da pandemia da COVID-19 nos negócios, resultados, posição financeira, liquidez e perspectivas da Empresa, que podem constituir declarações prospectivas e são sujeitas ao risco de que o impacto real possa diferir, possivelmente materialmente, do que é esperado atualmente. Exceto conforme exigido por lei, a Newmark não assume nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas. Para uma discussão sobre riscos e incertezas adicionais que podem fazer com que os resultados reais sejam diferentes daqueles contidos nas declarações prospectivas, consulte os arquivos da Comissão de Valores Mobiliários da Newmark, incluindo, sem limitação, os fatores de risco e a Nota Especial sobre Informações Prospectivas estabelecidas nesses registros, e quaisquer atualizações de tais fatores de risco e Nota Especial sobre Informações Prospectivas contidas em relatórios subsequentes no Formulário 10-K, Formulário 10-Q ou Formulário 8-K.

