Newsletter Jornalistas&Cia vai mostrar as redes sociais e seu impacto na comunicação e nos negócios das grandes corporações

SÃO PAULO, 3 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- A newsletter Jornalistas&Cia vai lançar no próximo dia 24 de setembro uma edição especial sobre redes sociais, que destacará as novidades e inovações em curso e o impacto que elas têm provocado nos negócios e na comunicação das grandes organizações brasileiras. O projeto integra o ciclo Empresa Cidadã, que tem por objetivo criar uma grande vitrine para as boas práticas empresariais, sobretudo as que se debruçam sobre questões tecnológicas, ambientais e sociais, tendo como públicos-alvo os jornalistas, os influenciadores e os formadores de opinião de um modo geral.

"A revolução digital provocada pelas redes sociais no ambiente corporativo", ressalta Eduardo Ribeiro, diretor da newsletter Jornalistas&Cia, "pavimentou um caminho sem volta para a comunicação das organizações, passando a absorver de forma crescente os investimentos na área. Mas quanto já se avançou nesse caminho, quais são os casos emblemáticos, o que há de novo chegando, quais as tendências observadas, o que está dando certo, o que evitar? Essas são algumas das perguntas que queremos responder com o Especial".

A coordenação editorial da edição estará a cargo da jornalista Martha Funke, jornalista e gestora de comunicação pela ECA-USP e que atuou em cargos de direção em editoras como Meio & Mensagem, Padrão Editorial e Segmento, sendo atualmente colaboradora do jornal Valor Econômico.

O ciclo Empresa Cidadã é um projeto de branded content da Jornalistas Editora, empresa que edita a newsletter Jornalistas&Cia e o Portal dos Jornalistas, que conta com o apoio das empresas CNH, GM, Grupo Boticário, Henkel, Latam, PayPal, Pepsico, Scania, SulAmérica, Telefônica | Vivo, Unisys, Vale e Volkswagen. Ele é integrado pelos temas Diversidade, Fake News e Inteligência Artificial (já publicados) e Redes Sociais e Sustentabilidade, que circularão respectivamente em 24 de setembro e 26 de novembro.

Maiores informações pelo 11-3861-5280 com Silvio Ribeiro (silvio@jornalistasecia.com.br).

FONTE Jornalistas&Cia