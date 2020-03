Newsweek reconoce a Cleveland Clinic Weston como el segundo mejor hospital en Florida

WESTON, Florida, 11 de marzo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Newsweek sitúa a Cleveland Clinic Weston en el segundo puesto de importancia entre los hospitales de Florida y en el puesto 66 entre los mejores del país; así lo señala su análisis Los mejores hospitales del mundo en 2020, publicado hoy.

Cleveland Clinic figura como el segundo mejor hospital del mundo. Dentro de los Estados Unidos, Cleveland Clinic volvió a ocupar el segundo puesto, mientras que otros cuatro hospitales Cleveland Clinic también aparecen entre los mejores del país: Cleveland Clinic Fairview Hospital, Cleveland Clinic Weston, Cleveland Clinic Akron General y Cleveland Clinic Hillcrest Hospital.

En Ohio, Newsweek clasificó a Cleveland Clinic en el primer puesto y a Fairview Hospital en el tercero.

"Este reconocimiento hace patente la dedicación, las preparación y el compromiso de todo nuestro personal de salud, dedicado en exclusiva a los pacientes que reciben su atención. A medida que seguimos desarrollando el complejo Cleveland Clinic Florida region, recibimos a más pacientes y brindamos cuidados de la más alta calidad para mejorar los resultados e incrementar las eficiencias que seguirán beneficiando a las comunidades donde brindamos nuestros servicios", dijo Wael Barsoum, médico, CEO y presidente de Cleveland Clinic Florida.

Según Newsweek, sus clasificaciones se basan en tres grandes criterios:

Recomendaciones de más de 70,000 especialistas del mundo médico: médicos, gerentes de hospitales y profesionales de la salud invitados a responder una encuesta en línea.

Indicadores clave de desempeño hospitalario, como índice de mortalidad, seguridad de los pacientes, índice de reingreso, dotación de personal, uso eficiente de imágenes médicas y efectividad y oportunidad de la atención brindada.

Datos sobre la satisfacción de los pacientes, incluida la satisfacción en general con el hospital, la recomendación del hospital, la satisfacción con la atención médica y con el servicio y la organización.

Las listas elaboradas por Newsweek clasifican a veintiún países: Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, Suiza, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Israel, Corea del Sur, Japón, Singapur, la India, Tailandia, Australia y Brasil.

Además de las clasificaciones de Newsweek, Cleveland Clinic ha figurado entre los primeros puestos de clasificación de U.S. News & World Report's Best Hospitals durante casi treinta años. La clasificación de U.S. News para 2019-2020 representa el vigésimo quinto año consecutivo en que Cleveland Clinic ocupa el primer puesto en atención cardiológica y el vigésimo primer año consecutivo en que Cleveland Clinic figura entre los mejores cinco hospitales del país.

Acerca de Cleveland Clinic Florida region

Cleveland Clinic Florida region es un proveedor multiespecializado de atención médica sin fines de lucro que integra cuidados clínicos y hospitalarios con investigación y educación. La denominación Florida region ahora incluye a Cleveland Clinic Indian River Hospital, Cleveland Clinic Martin Health y Cleveland Clinic Weston Hospital, con cinco hospitales y numerosos centros para pacientes ambulatorios en los condados de Broward, Palm Beach, Martin, St. Lucie e Indian. La llamada Florida region es parte integral de Cleveland Clinic en Ohio, donde la atención al paciente ambulatorio se basa en los principios de cooperación, empatía e innovación. Los médicos de Cleveland Clinic son expertos en el tratamiento de trastornos complejos difíciles de diagnosticar. Si desea más información sobre Cleveland Clinic Florida, visite www.clevelandclinicflorida.org. También puede seguirnos en Twitter y en Facebook.

