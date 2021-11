NewYork-Presbyterian lanza la campaña nacional de promoción de marca "Stay Amazing"

"Después de cuidar a los neoyorquinos a través de la peor crisis de salud pública de nuestra vida, NewYork-Presbyterian está más comprometida que nunca a mejorar la salud de todas las comunidades a las que servimos y ayudar a los neoyorquinos a salir adelante", expresó el Dr. Steven J. Corwin, presidente y director ejecutivo de NewYork-Presbyterian. "A medida que miramos hacia el futuro, estamos transformando la forma en que se presta la atención, haciéndola más cómoda, accesible y equitativa para todos. Reconocemos que lo que las personas necesitan de sus proveedores de atención en salud ha cambiado, y esta campaña representa cómo estamos evolucionando para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes, ofreciendo una atención excepcional dondequiera y cada vez que los pacientes la necesiten".

La presencia física y digital de NewYork-Presbyterian ha crecido significativamente durante los últimos 10 años, y el sistema de salud ahora abarca 10 hospitales en el área metropolitana de Nueva York, más de 200 clínicas de atención primaria, especializada y grupos médicos, además de una amplia gama de servicios de telemedicina. No importa dónde o cómo ingresen los pacientes al sistema de salud, tendrán acceso a nuestros proveedores e instalaciones de clase mundial y pueden esperar un solo estándar de atención excepcional. NewYork-Presbyterian Hospital ocupa el primer lugar en Nueva York y el séptimo lugar en el país en la clasificación de U.S. News & World Report. Durante 21 años, el NewYork-Presbyterian Hospital ha sido calificado como el mejor hospital de Nueva York.

"La industria de la atención de la salud ha enfrentado desafíos increíbles durante los últimos 19 meses, pero esto solo ha fortalecido nuestra determinación de mejorar la salud y el bienestar de nuestras comunidades. NewYork-Presbyterian es más que un proveedor de atención en salud; somos un aliado de nuestros pacientes a lo largo de sus trayectorias de bienestar", comentó Devika Mathrani, vicepresidenta sénior y directora de Marketing y Comunicaciones de NewYork-Presbyterian. "Queremos ayudar a que los neoyorquinos sigan siendo maravillosos. El objetivo de nuestra nueva plataforma de marca es ayudar a las personas a sentirse empoderadas sobre su salud".

La campaña "Stay Amazing" se desarrolló en colaboración con HAVAS New York y está arraigada en una película insignia que captura la alegría de los neoyorquinos a lo largo de sus vidas cotidianas y la atención de clase mundial que reciben de NewYork-Presbyterian. Como una evolución de la icónica campaña "Amazing Things Are Happening Here", "Stay Amazing" aparecerá en los medios de prensa, televisión, radio y en línea a nivel nacional y regional, así como en redes sociales y en publicidad digital y exterior en la ciudad de Nueva York a partir de este mes.

NewYork-Presbyterian es uno de los sistemas académicos de salud más completos e integrados del país, que abarca 10 hospitales en el área metropolitana de Nueva York, más de 200 clínicas de atención primaria, especializada y grupos médicos, además de una amplia gama de servicios de telemedicina.

Siendo líder en educación médica, el NewYork-Presbyterian Hospital es el único centro médico académico del país afiliado a dos escuelas médicas de clase mundial: Weill Cornell Medicine y el Colegio de Médicos y Cirujanos Vagelos de la Universidad de Columbia. Gracias a esta colaboración, los pacientes tienen acceso a los médicos líderes del país, a la gama completa de especialidades médicas y a las últimas innovaciones en atención e investigación que está desarrollando curas y salvando vidas.

Ocupando la primera posición en Nueva York y la séptima a nivel nacional en la clasificación de los mejores hospitales del U.S. News & World Report, el NewYork-Presbyterian Hospital también es reconocido como uno de los mejores hospitales infantiles del país en la clasificación de los Mejores Hospitales Infantiles de U.S. News. Fundado hace 250 años, el NewYork-Presbyterian Hospital tiene un largo legado de avances e innovación médica, desde la invención de la prueba Pap hasta el innovador procedimiento de reemplazo de válvulas cardíacas llamado TAVR.

Los 48,000 empleados y médicos afiliados de NewYork-Presbyterian se dedican a brindar la atención más compasiva y de la más alta calidad a neoyorquinos y pacientes de todo el país y el mundo.

