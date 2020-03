Newzoo lance Newzoo Pro: une nouvelle offre de service de données, à guichet unique, procurant une vue à 360° du marché mondial des jeux

AMSTERDAM, 11 mars 2020 /PRNewswire/ -- Newzoo, le principal fournisseur mondial d'analyse des jeux et de l'e-Sport, a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de Newzoo Pro, un nouveau service de données réunissant toutes ses connaissances dans une seule plate-forme simple d'usage, abordable et reposant sur le nuage(ou" cloud"). Newzoo Pro donne une vue à 360° du marché mondial des jeux, en combinant (ou analysant et comparant les) profils démographiques de jeux, de genres et de pays complétée par des données en temps réel sur la fidélisation et la taille du marché. Ce nouveau service entend devenir incontournable pour tous ceux qui souhaitent des informations actualisées et accessibles sur la forme de divertissement la plus populaire au monde. C'est le premier produit du marché à offrir une vue d'ensemble aussi exhaustive du monde des jeux, tenant compte de différents niveaux de fidélisation, dont le jeu, le visionnage, la diffusion en continu et l'e-Sport.

Newzoo Pro offre un flux d'informations exclusif alimenté par les analystes de Newzoo qui livrent leur avis d'experts sur les dernières actualités du marché. La « taxonomie des jeux » de Newzoo, composée de 132 variables réparties dans 11 catégories uniques, permet d'obtenir des informations supplémentaires sur les mécanismes des jeux individuels. La grande variété d'informations sur l'e-Sport fournie par Newzoo Pro, notamment sur les équipes, les événements, les ligues et les sponsors, bénéficie du partenariat de Newzoo avec The Esports Observer, annoncé plus tôt dans la journée.

« L'un des principaux objectifs de Newzoo a, dès le départ, été de permettre au plus grand nombre de personnes possible de bénéficier de son expertise du marché et de ses données. Nous voulons éliminer les obstacles pour aider le secteur des jeux à se développer. Offrir un meilleur accès à l'information commerciale en fait partie. C'est la raison pour laquelle nous publions autant de contenus gratuits », a déclaré Peter Warman, le cofondateur et PDG de Newzoo. « Avec Newzoo Pro, nous franchissons un palier, en fournissant des données plus fouillées (ou précises) et des informations pratiques aux personnes intéressées par les jeux, toujours plus nombreuses. Les retours d'information de notre première vague d'utilisateurs ont été éminemment positifs et nous sommes très heureux de lancer Newzoo Pro aujourd'hui. Nous enrichirons en permanence son contenu et ses fonctionnalités et nous transfèrerons la plupart de nos autres services vers ce guichet unique en cours d'année. »

Newzoo continuera à fournir gratuitement des informations, des classements et des graphiques de haut niveau, en proposant un accès basique (ou facile) à sa plate-forme d'analyse.

Newzoo Pro est d'un prix abordable pour les particuliers, les équipes comme pour les entreprises. Plus de 100 start-up, universités, développeurs, agences, consultants, marques grand public et investisseurs utilisent d'ores et déjà Newzoo Pro.

À propos de Newzoo

Newzoo est le principal fournisseur mondial d'analyse de jeux et de l'e-Sport. Fort de plus d'une décennie d'expertise du marché, Newzoo est fier d'aider certaines des sociétés du monde du divertissement, des technologies et des médias les plus prospères comme EA, Bloomberg, PepsiCo, Vodafone -, à cibler leur public, suivre leurs concurrents, renforcer leur image de marque, identifier les chances à saisir et prendre des décisions stratégiques et financières. Le portefeuille de produits de Newzoo comprend les rapports sur le marché mondial des jeux et de l'e-Sport, les rapports exclusifs Consumer Insights établissant le type de comportement et de préférence du grand public dans 30 marchés clés du monde entier, ainsi que sa Solution de développement du jeu et Newzoo Pro.

