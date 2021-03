NexChange Group et Marita Group organisent le sommet virtuel de la Semaine africaine de la blockchain pour présenter les progrès technologiques du continent

HONG KONG, 17 mars 2021 /PRNewswire/ -- La première Semaine africaine de la blockchain aura lieu du 28 juin au 1er juillet 2021.

NexChange Group, un écosystème de blockchain et un venture builder, et MARITA Group, un conglomérat africain, combineront leurs forces pour organiser ce sommet virtuel. L'événement mettra en vedette des décideurs et des acteurs clés de l'industrie qui contribuent à la réglementation, à l'application, à l'investissement et à l'éducation dans de nombreux pays africains.

Juwan Lee, président de NexChange Group : « C'est en Afrique que la blockchain franchira de nouvelles étapes. Nous voyons non seulement des possibilités dans le domaine des paiements et de l'inclusion financière, mais aussi une participation institutionnelle importante. »

La nouvelle réalité a prouvé que la technologie est un pont vers un avenir meilleur. Les liens solides entre les pays africains encouragés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, comme la coopération Sud-Sud, vont au-delà de la politique. Les nouveaux ponts économiques permettent à l'Afrique de contourner certaines étapes sur le plan technologique et de se positionner en tête du peloton mondial. C'est décrit par la Banque mondiale comme « progrès par bonds », dépendant fortement des technologies améliorées, notamment la blockchain.

Rahhal Boulgoute, président de Marita Group : « La blockchain révolutionnera l'Afrique et offrira des possibilités d'inclusion financière. Il est important que nous exposions la technologie de la blockchain en Afrique. »

L'impact est visible sur la feuille de route financière de l'Afrique. Au cours des dernières années, les services bancaires numériques et les paiements mobiles se sont avérés être une étude de cas réelle pour des millions d'utilisateurs, améliorant la vie financière des gens, assurant l'inclusion et changeant la donne pour les personnes non bancarisées. Les banques, les entreprises et les entrepreneurs changent le destin du continent et façonnent le paysage de l'investissement.

Cet événement soutient les efforts déployés par les organismes de réglementation africains pour adopter les règlements nécessaires afin d'intégrer la blockchain et de devenir un acteur mondial majeur en ce qui concerne les technologies qui façonnent l'avenir. L'ambition des co-organisateurs est de faire de la Semaine africaine de la blockchain la plateforme clé du dialogue et du réseautage entre toutes les parties prenantes du domaine de la blockchain pour faire de cette technologie une réalité en Afrique.

NexChange Group est un venture builder et une plateforme médiatique, spécialisé dans la blockchain, les technologies financières, les technologies de la santé, l'intelligence artificielle et les villes intelligentes.

Marita Group Holding est une entreprise mondiale axée sur :

les solutions clés en main en matière de développement immobilier, de parcs thématiques et de villes intelligentes

l'énergie renouvelable, la récupération des déchets, la production d'hydrogène et la mobilité électrique

l'agriculture et le développement durables

l'exploitation minière locale des ressources naturelles

la santé, les produits, l'équipement et les fournitures médicaux

