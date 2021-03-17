NexChange Group и Marita Group организуют виртуальный форум «Неделя блокчейна»

NexChange Group и Marita Group совместно организуют виртуальный форум «Неделя блокчейна» для демонстрации технологического скачка, совершаемого африканским континентом

ГОНКОНГ, 17 марта 2021 г. /PRNewswire/ -- С 28 июня по 1 июля 2021 года пройдет первая Африканская неделя блокчейна.

Блокчейн-экосистема и организатор венчурных предприятий NexChange Group и африканский конгломерат MARITA Group объединят свои усилия с целью совместной организации этого виртуального форума. В данном мероприятии примут участие ключевые игроки отрасли и руководители регулирующих и исполнительных органов, инвестиционных компаний и образовательных учреждений, представляющие большое число африканских стран.

В связи с этим председатель правления NexChange Group Цзюань Ли (Juwan Lee) заявил следующее: «Африка является следующим крупным шагом в развитии блокчейна. Мы видим не только возможности в сфере обеспечения платежей и доступности финансовых услуг, но и значительные перспективы институционального участия».

Новая реальность доказала, что технологии являются мостом к лучшему будущему. Прочные связи между африканскими странами, как и сотрудничество по линии Юг-Юг, активно поддерживаемое Его Королевским Высочеством Мухаммедом VI, не исчерпывается одними лишь политическими аспектами. Новые экономические мосты обеспечивают Африке возможность обойти некоторые ступени технологической лестницы, находясь в авангарде глобального развития. Этот процесс, описанный Всемирным банком и названный скачкообразным продвижением, в значительной мере опирается на передовые технологии, включая блокчейн.

Раххал Бульгуте (Rahhal Boulgoute), председатель правления Marita Group, заявил следующее: «Блокчейн совершит революцию в Африке и обеспечит возможности для расширения доступа к финансовым услугам. Нам необходимо полностью раскрыть потенциал блокчейн-технологии в Африке».

Влияние этой технологии хорошо заметно на финансовой карте Африки. За последние годы цифровое банковское обслуживание и мобильные платежи стали реальностью для миллионов пользователей, что повысило качество финансовой жизни людей, обеспечило их доступ к необходимым услугам и изменило правила игры для тех, кто не имел возможности пользоваться банковскими услугами. Банки, компании и предприниматели меняют судьбу континента, формируя инвестиционный ландшафт.

Это мероприятие поддержит усилия африканских регулирующих органов, направленные на принятие необходимых нормативно-правовых актов, ориентированных на внедрение блокчейна и превращение континента в одного из ведущих участников технического прогресса, который определяет контуры будущего. Организаторы мероприятия ставят своей целью сделать Африканскую неделю блокчейна основной платформой для диалога и сетевого взаимодействия между всеми сторонами, заинтересованными в полноценной реализации блокчейна в Африке.

NexChange Group — организатор венчурных предприятий и медиаплатформа, ориентированная на сферы блокчейна, финансовых технологий, технологий здравоохранения, искусственного интеллекта и умных городов.

Marita Group Holding — транснациональная компания, специализирующаяся на:

разработке комплексных решений для строительства объектов недвижимости, тематических парков, умных городов;

возобновляемой энергетике и утилизации отходов, производстве водорода, проектировании электромобилей;

ресурсосберегающем земледелии и устойчивом развитии;

разработке недр и освоении природных ресурсов на местном уровне;

здравоохранении и производстве медицинских изделий, оборудования и материалов.

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.africablockchainweek.com либо обратитесь по адресу [email protected] или телефону +852 3595 3680.

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