NEXCOMs NSA 7146 jetzt auch als Intel Select Solution für Visual Cloud Delivery Network (CDN) verifiziert

TAIPEH, 14. Oktober 2019 /PRNewswire/ -- NEXCOM freut sich bekanntzugeben, dass seine Rechenzentrums-Appliance NSA 7146 jetzt als Intel® Select Solution für Visual Cloud Delivery Network (CDN) verifiziert ist. Die Verifikation von Intel® für NFVI hat sie bereits erhalten. Die skalierbare Technologie spart Zeit und Geld und liefert maximalen Durchsatz und konsistente Latenz bei geringerem Energieverbrauch.

Als Intel® Select Solution für Visual Cloud Delivery Network unterstützt NSA 7146 Kommunikationsdienstleister bei der Bereitstellung leistungsfähiger und kosteneffizienter CDN-Dienste der neuesten Generation. NSA 7146 basiert auf einem optimierten Hardwaredesign mit dem Intel® Xeon® Gold Prozessor der 2. Generation. Dieser integriert die gängigsten Open Source CDN Caching-Frameworks wie NGINX und Apache Traffic Server (ATS). Darüber hinaus integriert er Open Source-Mediatheken wie FFmpeg, Media Service Studio und Scalable Video-Technologie für überragende Leistung bei der Medien-Codeumsetzung in IP HTTP/HTTPs Handling, Video-Codeumsetzung und Videoverbreitung.

Kunden erwarten eine konsistente Bereitstellung von Echtzeitinhalten. Aus diesem Grund kommen beim NSA 7146 fortschrittliche Intel® Technologien zum Einsatz, beispielsweise Rechenzentrums-SSDs, QAT und Ethernet-Netzwerkadapter der Serie 700 sowie NUMA-(Non-Uniform-Memory-Access-)Ausgleich für I/O, damit CDN-Server mit geringer Latenz und hohem Durchsatz arbeiten können. Diese Lösung ist für Live-Streaming, Live-Codeumsetzung und VOD-Anwendungen optimiert erleichtert für Kunden die verschiedensten Aufgaben.

Allan Chiu, VP des Bereichs ODM der Network and Communication Solutions Group, sagte: „Laut Schätzungen wird Video-Streaming bis 2024 ungefähr 74 % des mobilen Datenverkehrs ausmachen. Das 5G-Zeitalter rückt in greifbare Nähe; dies erfordert CDN-Technologien für bessere Videoübertragung bei geringer Latenz. NEXCOM hat mit NSA 7146 eine verifizierte Intel® Select Solution für vCDN entwickelt, um Kunden beim Aufbau einer CDN-Infrastruktur für die 5G-Ära zu unterstützen."

Informationen zu NEXCOM:

NEXCOM wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh. Auf Basis eines diversifizierten Leistungsportfolios ist NEXCOM in sechs globale Geschäftseinheiten unterteilt. Der Bereich Netzwerk- und Kommunikationslösungen (NCS) ist auf High Performance Computing und Netzwerktechnologie spezialisiert und unterstützt seine Kunden beim Aufbau der Netzwerkinfrastruktur. Die NCS-Netzwerkanwendungsplattform kommt in vielen Netzwerkszenarien zum Einsatz, darunter CDN, UTM, Cybersicherheits-Appliance, Lastenausgleichsmodul, Router, SD-WAN und viele mehr.

