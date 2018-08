Nexen Tire participe à une nouvelle saison de la Premier League en tant que partenaire officiel du Manchester City FC

Nexen Tire sponsorise le Manchester City FC depuis 2015 dans le cadre de ses stratégies de marketing sportif musclées. C'est la deuxième fois que Nexen Tire s'allie à l'équipe de Premier League en tant que sponsor maillot manche depuis que la société a renouvelé son partenariat pluriannuel pour trois années supplémentaires et qu'elle est devenue le premier sponsor maillot manche officiel de Manchester City FC et de la Premier League en 2017.

Comme lors de la saison dernière, le logo de Nexen Tire figurera sur la manche gauche des maillots des joueurs du Manchester City FC, exposé à la vue du public mondial tout au long de la saison. En tant que partenaire officiel du Manchester City FC, Nexen Tire continuera de s'appuyer sur le partenariat stratégique qu'elle a noué avec le Manchester City FC.

Le Manchester City FC avait terminé la dernière saison de la Premier League en haut du classement, avec un record de 100 points. Aujourd'hui, tous les regards se tournent vers les champions en titre qui ont décroché la victoire 2 à 0 contre Arsenal le 12 août lors de leur premier match de Premier League 2018/2019.

« Nous sommes fiers et ravis de conserver notre titre de partenaire officiel du Manchester City FC », a déclaré Travis Kang, PDG de Nexen Tire. Il a ajouté : « Tout au long de la saison 2017/2018, Nexen Tire a accompagné le Manchester City FC qui a successivement remporté la Coupe Carabao 2017/2018 et la Premier League 2017/2018. Nous attendons avec impatience la prochaine saison en espérant que l'équipe connaisse le même succès. »

Nexen Tire a mis en œuvre des stratégies de marketing sportif musclées sur le marché européen et son partenariat avec Manchester City FC s'est avéré être l'une de ses stratégies les plus fructueuses. Tout premier sponsor maillot manche officiel de Manchester City FC et de la Premier League, Nexen Tire est la première société à avoir exploité ce nouvel espace publicitaire lors de la Premier League. Depuis la dernière saison, toute une série de marques lui ont emboîté le pas.

Nexen Tire prévoit de continuer à profiter de sa relation avec le Manchester City FC tout au long de la saison pour développer son réseau mondial de fans en augmentant les points de contact permettant aux clients de découvrir la marque Nexen Tire et d'interagir directement avec elle. En septembre, Nexen Tire organisera pour les fans du Manchester City FC un événement à la programmation variée comprenant notamment une projection en direct du match du club à Séoul, en Corée du Sud, le pays d'origine de Nexen Tire.

À propos du Manchester City Football Club



Le Manchester City FC est un club anglais de première division (Premier League) fondé dans l'est de Manchester en 1880 sous le nom de St Mark's West Gorton. Il est officiellement devenu le Manchester City FC en 1894 et a remporté depuis lors la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe et quatre titres de champion de ligue, dont trois titres de Premier League et cinq coupes d'Angleterre. Le Manchester City FC est l'une des quatre équipes composant le City Football Group, dont les autres équipes sont le New York City FC, le Melbourne City FC, le Yokohama F-Marinos.

Sous la direction de Pep Guardiola, l'un des dirigeants les plus décorés du football mondial, le Club joue ses matchs à domicile et ses matchs de ligue des champions de l'UEFA a l'Etihad Stadium, un stade spectaculaire de 55 000 places où le City a élu domicile depuis 2003. Le stade fait aujourd'hui partie de l'Etihad Campus, un vaste campus qui englobe également la City Football Academy, un centre de renommée mondiale où s'entraîne l'équipe principale et où sont formés les jeunes joueurs, en plein cœur de la zone est de Manchester. Avec un stade de 7000 places, la City Football Academy est également l'endroit où le club de football féminin de Manchester City et l'Elite Development Squad s'entraînent quotidiennement et jouent leurs matchs de compétition à domicile.

Pour de plus amples informations, consultez www.mancity.com.

À propos de Nexen Tire



La société Nexen Tire, fondée en 1942, est un fabricant mondial de pneus dont les bureaux principaux se trouvent à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Figurant parmi les fabricants de pneus qui affichent la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire travaille en collaboration avec 416 concessionnaires dans 136 pays à travers le monde (en date d'avril 2018) et possède trois usines de production : deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une en Chine (Qingdao). Une autre usine située à Zatec, en République tchèque, doit entrer en production en 2018. Nexen Tire fabrique des pneus destinés aux voitures de tourisme, aux SUV et aux camions légers et qui bénéficient de technologies avancées et se démarquent par l'excellence de leur conception. La société fabrique également des pneus ultra hautes performances qui reposent sur des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'équipement d'origine à des constructeurs automobiles internationaux dans différents pays. Pour en savoir plus, consultez : http://www.nexentire.com/international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/729622/Nexen_Tire_Manchester_City_FC.jpg

Related Links

http://www.nexentire.com/international