Nexen Tire prolonge son partenariat avec l'Eintracht Frankfurt jusqu'à la saison 2021-2022

Grâce à cette prolongation de contrat, Nexen Tire continuera d'accroître sa présence en Allemagne en profitant des avantages de marque, de publicité et de services d'accueil offerts par le club allemand de la Bundesliga (première division du championnat d'Allemagne de football). Le logo Nexen Tire sera visible dans le stade de l'Eintracht Frankfurt moyennant des flux de diffusion, des espaces publicitaires, des publicités et bien plus encore.

Parmi les nouveaux avantages du parrainage figurent notamment l'accès au salon Sky Box, dont l'entrée sera ornée du logo de Nexen Tire, une présence sur les panneaux vidéo à chaque match à domicile de l'Eintracht Frankfurt, des publicités à l'écran du stade et une page de publicité dans tous les magazines du club.

Nexen Tire sponsorise l'Eintracht Frankfurt depuis 2012 et mène avec succès des activités de marketing sportif avec le club pour augmenter la notoriété de sa marque sur le marché allemand. Ce partenariat a permis à la société d'arriver aux supporters ainsi qu'aux consommateurs dans toute l'Allemagne. En prolongeant ce partenariat, Nexen Tire entend arriver à plus en de gens en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

« Nexen Tire est très heureux d'annoncer que nous poursuivrons notre partenariat fructueux avec l'Eintracht Frankfurt jusqu'à la saison 2021-2022 », a déclaré le directeur des ventes et du marketing chez NEXEN TIRE Europe s.r.o, John Bosco Kim. « Le football est l'un des sports les plus populaires au monde et nous pensons qu'il aura un potentiel important dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) pour générer d'énormes débouchées en ce qui concerne la vente de pneus. Cette prolongation du contrat de partenariat témoigne de notre croissance continue et marque une nouvelle étape dans les initiatives de marketing sportif de Nexen Tire », ajoute-t-il.

« La continuité avec nos partenaires est tout aussi importante pour nous », a déclaré le responsable des ventes et du marketing de l'Eintracht Frankfurt Fussball AG, Arnfried Lemmle. « Nous formons un partenariat solide avec Nexen Tire à nos côtés. Notre contrat de partenariat de sept ans prouve une fois de plus la grande confiance qui existe entre les deux parties », ajoute-t-il.

À propos de Nexen Tire

Fondée en 1942, Nexen Tire est un fabricant mondial de pneus dont le siège social est situé entre Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et Séoul, en Corée du Sud. Figurant parmi les fabricants de pneus enregistrant la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire travaille aux côtés de plus de 416 concessionnaires basés dans 136 pays du monde entier (au mois d'avril 2018), et possède trois usines de fabrication — deux en Corée (Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. Une autre usine basée à Žatec, en République tchèque, a été mise en service en 2019. Nexen Tire fabrique des pneus destinés aux véhicules de tourisme, aux SUV et aux camions légers, qui bénéficient de technologies avancées et se démarquent par l'excellence de leur conception. L'entreprise fabrique également des pneus ultra hautes performances qui reposent sur des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'équipement d'origine à des constructeurs automobiles internationaux dans différents pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.nexentire.com/international.

