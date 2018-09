Nexen Tire prolonge son partenariat avec le club tchèque de hockey sur glace BK Mlada Boleslav

Fondé en 1908, le BK Mlada Boleslav joue dans l'Extraliga, qui est la première ligue de hockey sur glace de la République tchèque et l'une des meilleures ligues au monde. Nexen Tire est heureux de sponsoriser le BK Mlada Boleslav depuis 2014 et a décidé de prolonger son parrainage pluriannuel conformément à sa stratégie d'expansion sur le marché européen. La nouvelle usine de production entièrement automatisée de l'entreprise en République tchèque sera bientôt mise en exploitation.

Avec la nouvelle saison qui a débuté en septembre, le logo de Nexen Tire continuera d'être bien visible sur les uniformes et les casques du club. Les gradins, les bandes de la patinoire et les bancs du stade propre au BK Mlada Boleslav, Sko-Energo, arboreront également le logo Nexen Tire.

« Nous sommes très heureux de continuer à sponsoriser le BK Mlada Boleslav, l'une des équipes de hockey sur glace les plus populaires en République tchèque, dans le but de faire un pas de plus vers les consommateurs tchèques », selon Nexen Tire. « Nexen Tire vise à accroître l'engagement direct à l'égard des clients et l'interaction avec eux à l'échelle mondiale grâce à un portefeuille diversifié d'activités de marketing et de partenariats sur le marché européen. »

Nexen Tire n'a cessé d'accroître la notoriété de sa marque par le biais d'activités de marketing dans divers domaines, dont le hockey sur glace, le football et les sports motorisés en Europe. En plus du sponsoring du BK Mlada Boleslav, Nexen Tire a été le partenaire officiel du Manchester City FC, vainqueur du Championnat d'Angleterre de football la saison dernière, et l'entreprise parraine en outre l'Eintracht Frankfurt du Championnat d'Allemagne de football (Bundesliga) depuis plusieurs années.

Une fois l'exploitation commencée, la nouvelle usine européenne de Nexen Tire en République tchèque aidera l'entreprise à renforcer sa position et à accélérer la croissance de ses ventes en élargissant l'approvisionnement en pneus d'équipement d'origine (OE) aux principaux constructeurs automobiles européens. L'entreprise fournit déjà des pneus d'équipement d'origine aux plus grands constructeurs automobiles européens, tels que Porsche, Fiat, Renault, Volkswagen et aux unités Skoda Auto et SEAT de celui-ci.

À propos de Nexen Tire

Nexen Tire, fondée en 1942, est un fabricant mondial de pneus dont les bureaux principaux se trouvent à Yangsan, dans la province du Gyeongsang du Sud, et à Séoul, en Corée du Sud. Figurant parmi les fabricants de pneus qui affichent la croissance la plus rapide au monde, Nexen Tire travaille en collaboration avec 416 concessionnaires dans 136 pays du monde entier (en date d'avril 2018) et possède trois usines de production : deux en Corée (à Yangsan et Changnyeong) et une à Qingdao, en Chine. Une autre usine située à Zatec, en République tchèque, doit entrer en production en 2018. Nexen Tire fabrique des pneus destinés aux voitures de tourisme, aux SUV et aux camions légers et qui bénéficient de technologies avancées et se démarquent par l'excellence de leur conception. L'entreprise fabrique également des pneus ultra hautes performances qui reposent sur des technologies de pointe. Nexen Tire fournit des pneus d'équipement d'origine à des constructeurs automobiles internationaux dans différents pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.nexentire.com/international.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/745046/Photo__Nexen_Tire_Extends_Its_Sponsorship_of_BK_Mlada_Boleslav.jpg

Related Links

http://www.nexentire.com/international