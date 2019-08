Nexen Tire realizará cerimônia de abertura de sua nova fábrica europeia na República Tcheca

Localizada na Zona Industrial Triangular Estratégica de Zatec, a fábrica Nexen Tire Europe tem 650.000 metros quadrados de tamanho. A empresa investiu aproximadamente um bilhão de dólares na unidade, criando um centro de fabricação tecnologicamente integrado que pode aplicar imediatamente as tecnologias de ponta de seus centros de P&D globais. A fábrica está operando desde o final de abril de 2019 e comemorou a primeira remessa de pneus.

A Nexen Tire concluiu agora suas quatro principais redes globais de P&D e produção: THE NEXEN univerCITY, um instituto central de pesquisa em Seul, na Coreia; o Centro de P&D da Europa; o Centro de P&D da América do Norte; e a fábrica da Europa em Zatec. A capacidade de produção da fábrica da Europa é de 3 milhões em 2019 e deve aumentar para 11 milhões até 2022. Através da expansão de sua capacidade de produção, a Nexen Tire planeja fortalecer sua presença global, estabelecendo-se ainda mais no mercado europeu.

Travis Kang, CEO global da Nexen Tire, declarou: "Com a abertura da fábrica na Europa, a Nexen Tire planeja desenvolver, produzir e distribuir produtos personalizados para o mercado europeu". Ele ainda acrescentando: "Com a conclusão de nossas quatro instituições globais, a Nexen Tire apresentará produtos adequados para nossos clientes globais, especialmente na Europa".

A Nexen Tire, fundada em 1942, é uma fabricante mundial de pneus com sede na Coreia do Sul. A Nexen Tire, uma das fabricantes de pneus que mais crescem no mundo, trabalha com 500 revendedores localizados em 137 países do mundo inteiro (dado de maio de 2019) e possui quatro fábricas – duas na Coreia (Yangsan e Changnyeong) e uma em Qingdao, na China. Outra fábrica localizada em Zatec, na República Tcheca começou a funcionar em 2019. A Nexen Tire produz pneus para carros de passageiros, SUVs e caminhões leves com tecnologia avançada e excelência em design. A empresa também foca na produção de pneus UHP, que se baseiam em tecnologias avançadas. A empresa fornece pneus originais (OE) para fabricantes globais de automóveis de vários países do mundo inteiro. Em 2014, a empresa obteve êxito total conquistando pela primeira vez os quatro principais prêmios mundiais de design em uma competição com vários fabricantes globais de pneus. Para mais informações, visite o site http://www.nexentire.com .

