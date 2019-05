Nexen Tires Partner Manchester City wird knapp Meister in der Premier League

„Als Offizieller Reifenpartner von Manchester City möchten wir dem Fußballclub für zu seinem herausragenden Sieg gratulieren", sagte Travis Kang, CEO von Nexen Tire. „Seit wir Partner von Manchester City und Official Sleeve Partner geworden sind, zeigte der Fußballclub ständig Rekorderfolge. Das ist nicht nur von wichtiger Bedeutung für das Unternehmen, sondern erinnert auch an die harten Anstrengungen und das Teamwork, durch das der Fußballclub voran gekommen ist."

„Es war eine weitere bedeutsame Saison für Manchester City und Nexen Tire ist stolz darauf, das Team zu unterstützen und in dieser Siegessaison ein langjähriger Partner von Manchester City zu sein und wir werden weiterhin danach streben, weltweit mehr Fans zu gewinnen und unsere Markenbekanntheit zu steigern."

Nexen Tire verlängerte seine mehrjährige Zusammenarbeit mit Manchester City im März 2017 und wurde der erste Official Sleeve Partner in der Geschichte der englischen Premier League. Seit Beginn der Zusammenarbeit zeigte Manchester City ständigen Erfolg und war in der Lage, die Premier League zwei Jahr in Folge zu gewinnen. Mithilfe dieser Partnerschaft konnte das Unternehmen seine internationale Markenbekanntheit steigern und plant, sein breites Portfolio an Marketingaktionen mit dem Fußballclub fortzusetzen. Das Jahr 2019 ist für Nexen Tire außerdem sehr bedeutsam, da da Unternehmen vier wichtige Einrichtungen fertiggestellt hat - Forschungszentren in Magok, in den Vereinigten Staaten und in Europa sowie ein neues Werk, das bald in Europa eröffnet werden wird. Die beiden Partner haben mit den Erfolgen von Nexen Tire und dem Sieg von Manchester City zum zweiten Jahr in Folge einen Synergieeffekt geschaffen.

Zwischenzeitlich hat Nexen Tire den Start verschiedener lokaler und internationaler B2B- und B2C-Events geplant, um den Sieg von Manchester City zu feiern.

Nexen Tire, gegründet im Jahr 1942, ist ein internationaler Reifenhersteller mit Sitz in Yangsan, in der Provinz Süd-Gyeongsang und in Seoul, Südkorea. Nexen Tire, einer der am schnellsten wachsenden Reifenhersteller weltweit, arbeitet mit 491 Händlern in 141 Ländern auf der ganzen Welt (seit Juli 2015) und besitzt drei Produktionswerke -- zwei in Korea (Yangsan und Changnyeong) und eines in Qingdao, China. Im Jahr 2019 wird ein weiteres Werk in Žatec in der Tschechischen Republik eröffnet werden. Nexen Tire produziert Reifen für PKW, SUVs und Leicht-LKW mit fortschrittlicher Technologie und exzellentem Design. Das Unternehmen konzentriert sich auf auf die Herstellung von UHP-Reifen unter Verwendung von fortschrittlicher Technologie. Nexen Tire liefert OE-Reifen für internationale Automobilhersteller in verschiedenen Ländern weltweit. Im Jahr 2014 gelang dem Unternehmen als erstem Reifenhersteller der Welt ein großer Durchbruch mit dem Sieg bei den Top-4-Design-Awards. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.nexentire.com.

