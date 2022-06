Next.e.GO Mobile présente son modèle sportif au Goodwood Festival of Speed

Le e.GO Sports Life porte les performances de conduite à un autre niveau. Dans les virages serrés, on a l'impression de conduire un véhicule performant beaucoup plus grand avec une force G croissante : rapide, sportif et confortable à la fois. Avec des roues plus grandes, une voie plus large et un centre de gravité plus bas, le Life Sport tire le meilleur parti de ses roues arrière motrices et de son groupe motopropulseur à couple élevé. Les lignes du design ont été encore intensifiées pour souligner son apparence dynamique et puissante tout en améliorant l'aérodynamisme.

L'Electric Avenue du Goodwood Festival of Speed offre aux visiteurs la possibilité de découvrir la version sportive de l'e.GO et de réserver directement l'e.wave X nouvellement lancée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1847186/Next_e_GO_Mobile.jpg

SOURCE Next e.GO Mobile