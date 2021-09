Next.e.GO Mobile SE abre sua primeira loja da marca na capital do estado mais populoso da Alemanha

Inaugurada no dia 4 de setembro com a presença da imprensa e de convidados pouco antes do IAA 2021, a primeira loja da marca está localizada na icônica Schadow-Arkaden, situada na Königsallee de Düsseldorf, um dos destinos de moda mais visitados da Europa.

Nas lojas da marca, os visitantes podem conhecer os veículos de perto e se familiarizar com a tecnologia de produção revolucionária do e.GO, elementos de design únicos e seus recursos inteligentes. Os clientes também podem fazer test drive e encomendar o veículo diretamente na loja da marca.

A empresa está acelerando a inauguração de suas novas lojas da marca em outras cidades, com Hamburgo, Munique, Milão, Atenas e Dubai a caminho.

Juntamente com o início da campanha global da empresa "The Time Is Now" ("A Hora é Agora"), a abertura da primeira loja da marca representa outro marco importante na trajetória do e.GO para acelerar a transformação tão necessária na mobilidade elétrica urbana, oferecendo um carro elétrico sustentável, durável e acessível, além de único em muitos aspectos.

"'The Time Is Now' reflete nossa profunda convicção da urgência por uma ação coletiva, bem como a necessidade de responsabilidade individual para combater as mudanças climáticas. Devemos desafiar os antigos hábitos e o consumo desenfreado, para repensar a mobilidade com maior aproveitamento e economia circular à frente e no centro. Nossos filhos só têm um planeta onde viver!" , disse Ali Vezvaei, presidente da diretoria da Next.e.GO Mobile SE.

Acelerando a adoção no ambiente urbano

Os preços acessíveis, a facilidade de uso e a sustentabilidade do ciclo de vida são fundamentais para impulsionar a adoção da mobilidade elétrica no ambiente urbano em constante expansão. E o e.GO oferece tudo isso. A robusta estrutura em alumínio e a carroceria externa feita de polímero altamente durável proporcionam à vida do e.GO um ciclo de vida mais longo e um menor custo total de propriedade. O recurso de troca de bateria inteligente, o primeiro desse tipo em um carro elétrico urbano, oferece ao usuário uma experiência e tranquilidade diferenciadas, ao mesmo tempo que realça a pegada ecológica do e.GO em comparação com muitas outras opções disponíveis no mercado.

Foto de imprensa: cerimônia de inauguração da loja da marca e.GO em Düsseldorf

Copyright ® - Next.e.GO Mobile SE

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1608720/eGO_store_Dusseldorf.jpg

FONTE Next.e.GO Mobile SE

SOURCE Next.e.GO Mobile SE