Next e.GO Mobile SE apresenta os veículos elétricos e.wave X e e.Xpress no Paris Motor Show

e.GO apresenta o futuro da mobilidade elétrica urbana no Paris Motor Show.

Visite-nos no pavilhão 6, estande 624, de 17 a 23 de outubro.

Participe de nossa coletiva de imprensa com destaques interessantes sobre a e.GO em 17 de outubro, às 16h35.

AACHEN, Alemanha, e PARIS, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A fabricante alemã independente de veículos elétricos Next.e.GO Mobile SE apresentará sua nova linha de veículos, composta pelo veículo elétrico a bateria (VEB) urbano e.wave X e pelo novo veículo elétrico de entregas urbanas e.Xpress, no Paris Motor Show de 17 a 23 de outubro (pavilhão 6, estande 624). O Paris Motor Show, "Mondial de l'Auto" em francês, é um dos salões do automóvel mais visitados do mundo e é considerado um evento de primeira linha do setor automotivo, além de ser um dos favoritos dos entusiastas e especialistas em automóveis. Fiel ao lema do Paris Motor Show deste ano, "Revolution is on", os novos e.wave X e e.Xpress representam o futuro inovador da mobilidade elétrica sustentável, tanto no setor de consumo quanto de entregas comerciais.

e.wave X on the road e.Xpress will be unveiled to the public at Paris Motor Show

O principal princípio orientador da e.GO é a simplicidade e praticidade em escala. A e.GO projeta e fabrica veículos dando especial atenção à escolha dos materiais, ao desempenho e à experiência perfeita do usuário. A combinação de uma estrutura espacial inovadora em alumínio 3D com a pele polimérica consegue um grande equilíbrio entre peso, durabilidade e resistência à corrosão, enquanto a solução de bateria flexível e intercambiável oferece tranquilidade aos motoristas urbanos e foi desenvolvida para eliminar a dependência excessiva da infraestrutura de carregamento rápido, que não é tão prevalente quanto deveria ser. A conectividade digital contínua com o aplicativo exclusivo (e.GO Connect™) tem como objetivo oferecer uma experiência de usuário digital diferenciada, o que transforma os veículos da e.GO em smartphones sobre quatro rodas.

"Estamos muito satisfeitos por estarmos presentes no Paris Motor Show e por compartilhar nossa visão sobre o futuro da mobilidade elétrica urbana, tanto para pessoas quanto para empresas. Nossos veículos e.wave X e e.Xpress foram desenvolvidos dando-se importância à sustentabilidade e ao custo total de propriedade; o objetivo é criar a simbiose perfeita entre inovação e praticidade econômica", disse Ali Vezvaei, presidente da diretoria da Next.e.GO Mobile SE.

O e.wave X proporciona muito mais do que apenas um meio de transporte; proporciona, na verdade, um verdadeiro estilo de vida. O novo e.wave X foi deliberadamente projetado para ser prático e ter um propósito para o ambiente urbano. Com dimensões otimizadas em um confortável veículo de quatro lugares, uma solução de bateria inteligente e flexível, que não depende apenas da disponibilidade de uma infraestrutura de carregamento dedicada, uma tela digital ultra-wide e um exterior polimérico, que oferece diversos benefícios para o usuário, o e.wave X não só oferece qualidade e conforto, mas também atende às necessidades urbanas modernas.

O objetivo do e.Xpress é atender à necessidade cada vez maior de entregas comerciais urbanas rápidas, sustentáveis e com emissões zero. Ele foi projetado com máxima atenção às necessidades do setor, como a dimensão adequada para o ambiente urbano e a solução de troca de bateria desenvolvida para ajudar a garantir tempo operacional e produtividade ideais.

Participe de nossa coletiva de imprensa

No Paris Motor Show, a Next.e.GO Mobile SE dá as boas-vindas a todos os jornalistas interessados em participar da coletiva de imprensa em 17 de outubro, às 16h35, que também estará disponível por transmissão ao vivo. Além de apresentar o e.wave X, Ali Vezvaei, presidente da diretoria, será acompanhado pelo Dr. Stefan Rudolf, diretor de tecnologia, e pelo Dr. Matthias Kreimeier, vice-presidente de vendas, que oferecerão informações sobre a produção do novo modelo. Eles também compartilharão novidades interessantes sobre a direção futura da empresa. Após a coletiva de imprensa, haverá uma oportunidade para uma entrevista pessoal com Ali Vezvaei e com os outros especialistas.

Paris Expo Porte de Versailles em Paris

17.10.2022 | 16h35 – 16h45

Pavilhão 6 | estande 624

A transmissão ao vivo estará disponível em nosso site www.e-go-mobile.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915481/e_waveX.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915480/e_Xpress.jpg

FONTE Next.e.GO Mobile SE

SOURCE Next.e.GO Mobile SE