Next Earth et SEE Turtles collaborent sur un jeu caritatif dans le métavers pour le Jour de la Terre

Ayant déjà alloué 1 million de dollars à des questions environnementales, Next Earth s'engage à faire la différence. Les utilisateurs peuvent maintenant acheter des terres sur certains territoires du métavers, avec une chance de gagner 200 000 $ de NXTT ou cinq NFT uniques. Dans chaque transaction, 20 % des recettes iront à SEE Turtles, qui utilisera les fonds pour mettre en œuvre des projets d'enlèvement de plastique aux mêmes endroits dans le monde réel.

Comment participer au jeu

Dans cette campagne, les joueurs peuvent aider à nettoyer l'environnement en achetant des terres sur l'un des territoires désignés. Dans le jeu, vous participerez à une chasse au trésor en cherchant des prix cachés sous les ordures.

Next Earth a placé 200 000 $ de NXTT dans différentes valeurs sous les tuiles, ainsi que 5 NFT uniques fabriqués par TinyWasteland. La campagne sera lancée en mai, et Next Earth annoncera bientôt la date exacte.

Noemi Magyar, responsable de la RSE chez Next Earth, et Brad Nahill, président de SEE Turtles, ont uni leurs forces pour une diffusion en direct le 21 avril afin de discuter de leur partenariat et de la façon dont les dons se transforment en une aide réelle. Peter Csakvari, l'artiste de TinyWasteland , les a également rejoints pour discuter de son art et de la façon dont les NFT peuvent être utilisés dans ces campagnes.

Un projet de « métavers pour faire le bien »

La collaboration entre Next Earth et SEE Turtles illustre comment le métavers peut être utilisé pour de bonnes causes et pour la responsabilité sociale. Ensemble, ils ont un impact positif sur l'environnement et aident les espèces en voie de disparition à se rétablir.

En tant que métavers qui reverse déjà 10 % des recettes à des initiatives environnementales, Next Earth est ravi de lancer sa dernière campagne de responsabilité sociale en partenariat avec sa communauté.

