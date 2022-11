Next Earth lance la première carte-cadeau Metaverse Land au monde

BUDAPEST, Hongrie, 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Next Earth , l'un des plus grands métavers du monde et le premier du web3 à être la copie exacte de la planète Terre, a lancé la première carte-cadeau Metaverse Land . Ce nouveau produit permet à toute personne ou entreprise d'entrer facilement dans le métavers et de devenir propriétaire foncier en achetant simplement un bon foncier. L'objectif de Next Earth, avec sa structure unique et ses solutions techniques du web3 Metaverse basées sur la Terre, est de permettre à quiconque d'entrer dans l'écosystème web3 sans la moindre connaissance technique de celui-ci, tout en se connectant immédiatement dans ce nouvel espace d'opportunités. Depuis son lancement à l'été 2021, Next Earth a vendu des terrains virtuels pour une valeur d'environ 12 millions de dollars sur sa plateforme, et le métavers compte près de 300 000 utilisateurs enregistrés et près de 50 000 propriétaires fonciers.

« Notre vision est d'ouvrir le métavers à tout le monde, en le rendant accessible et abordable. Nous construisons un écosystème complexe et équitable sur Next Earth, dans lequel chaque utilisateur pourra bénéficier des valeurs créées sur la plateforme. Grâce à la carte-cadeau Metaverse Land, lancée récemment, nous souhaitons attirer un grand nombre de nouveaux utilisateurs » – explique Gabor Rétfalvi, PDG de Next Earth. « Posséder un terrain sur Next Earth offre des possibilités infinies grâce aux évolutions qui seront déployées jusqu'à la fin de l'année. Les utilisateurs pourront relier leurs terrains du métavers à leur site web existant, ils pourront y construire leurs propres entreprises, ou même créer une toute nouvelle couche à la surface de la Terre. Les entreprises et les influenceurs peuvent également tirer parti du fait que la forme de notre métavers est directement liée à la Terre réelle » - a-t-il ajouté. Parmi les évolutions à venir, citons le lancement du portail et de la suite API (interface de programmation d'applications) pour développeurs de Next Earth, qui permettra à tout développeur ou entreprise de créer de nouvelles applications et utilitaires sur la plateforme.

La carte-cadeau Metaverse de Next Earth est disponible pour les entreprises et les utilisateurs directement sur le site web de Next Earth et sera également distribuée par des portails de marché électronique populaires dans le monde entier. La carte-cadeau permet d'acheter toute(s) tuile(s) disponible(s) dans le métavers de Next Earth pour la valeur du bon. Tous les terrains achetés sur Next Earth peuvent être frappés en tant que NFT.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=uIoxrr_Ez2w

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1953884/Next_Earth_logo.jpg

SOURCE Next Earth