Next Earth lanza la primera tarjeta regalo de Metaverse Land del mundo

BUDAPEST, Hungría, 24 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Next Earth , uno de los metaversos más grandes del mundo y el primero en web3 que se encuentra en la copia exacta del planeta Tierra, ha lanzado la primera tarjeta regalo de Metaverse Land del mundo. El nuevo producto permite que cualquier persona o empresa ingrese fácilmente al metaverso y se convierta en propietario simplemente comprando un bono de tierra. El objetivo de Next Earth con la estructura única y las soluciones técnicas de web3 Metaverse basado en Earth es hacer posible que cualquier persona ingrese al ecosistema web3 sin ningún conocimiento técnico del mismo, mientras se conecta inmediatamente a este nuevo campo de oportunidades. Desde su lanzamiento en el verano de 2021, Next Earth ha vendido alrededor de 12 millones de dólares en terrenos virtuales en su plataforma, y el metaverso tiene casi 300.000 usuarios registrados y casi 50.000 propietarios.

"Nuestra visión es abrir el metaverso a todos, haciéndolo accesible y asequible. Estamos construyendo un ecosistema complejo y equitativo en Next Earth, en el que cada usuario podrá beneficiarse de los valores creados en la plataforma. Con la tarjeta regalo Metaverse Land lanzada recientemente, nuestro objetivo es incorporar una gran cantidad de nuevos usuarios", dijo Gabor Rétfalvi, consejero delegado de Next Earth. "Poseer un terreno en Next Earth ofrece infinitas posibilidades gracias a los desarrollos que se implementarán hasta fin de año. Los usuarios podrán vincular sus terrenos del metaverso a su sitio web existente, podrán construir sus propios negocios en ellos, o incluso crear una nueva capa en la superficie de la Tierra. Las empresas y personas influyentes también pueden beneficiarse del hecho de que la forma de nuestro metaverso está directamente vinculada a la Tierra real", agregó. Los próximos desarrollos incluyen el lanzamiento del portal para desarrolladores de Next Earth y la suite API (Interfaz de programación de aplicaciones) que ofrecerá la posibilidad a cualquier desarrollador o empresa de crear nuevas aplicaciones y utilidades en la plataforma.

La tarjeta regalo de Next Earth Metaverse está disponible para empresas y usuarios directamente en el sitio web de Next Earth y también se distribuirá a través de portales de mercados electrónicos populares en todo el mundo. La tarjeta de regalo permite comprar cualquier mosaico disponible en el metaverso de Next Earth por el valor del cupón. Todas las tierras compradas en Next Earth se pueden acuñar como NFT.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=uIoxrr_Ez2w

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1953884/Next_Earth_logo.jpg

SOURCE Next Earth