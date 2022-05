Next Earth s'associe à Iomob et Vueling Airlines pour étendre son métavers grâce à la toute première couche de transport

Ce nouveau partenariat renforce la durabilité et associe le métavers populaire aux voyages et à la logistique du monde réel

BUDAPEST, Hongrie et BARCELONE, Espagne, 11 mai 2022 /PRNewswire/ -- Next Earth , la licorne, le métavers axé sur le développement durable, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat avec Iomob, la société de blockchain pionnière qui développe un protocole décentralisé pour le premier réseau et jeton Mobility Marketplace au monde. Ce partenariat est assuré via Limitless , l'intégrateur de métavers et la solution complète de référence pour les marques établies et les startups, et associera Iomob et Next Earth de manière transparente.

Cette alliance stratégique, dont fait également partie Vueling Airlines, collaborera au développement d'outils et de services permettant aux « Next Earthians » de planifier des voyages sur la Terre réelle, de suivre les émissions de carbone et de réserver des moyens de transport à carbone positif via le métavers et l'application compagnon de Iomob.

« Next Earth et Iomob constituent tout simplement la combinaison parfaite et le cas d'utilisation idéal », déclare Gabor Retfalvi, PDG de Next Earth. « Le développement de méthodes permettant de visualiser et de vivre des voyages durables sur Next Earth correspond fondamentalement à l'évolution naturelle qui sous-tend notre environnement et représente une merveilleuse prochaine étape pour notre entreprise. »

Le partenariat de Next Earth avec Iomob et Vueling Airlines - la première compagnie aérienne à permettre des réservations via le métavers - réunit plusieurs entités uniques susceptibles d'avoir un impact significatif sur les défis environnementaux. Iomob est une société de transport du « monde réel » qui aide les utilisateurs à planifier des trajets de A à B tout en leur permettant de programmer de nombreux services tels que des taxis, des scooters et autres. Vueling Airlines permettra de réserver des vols réels sur Next Earth, accessibles par codes QR grâce à une application mobile connexe.

« Nous travaillons aux côtés de Next Earth pour créer l'infrastructure de transport qui offre un moyen plus passionnant et plus utile de traverser la planète », a déclaré Boyd Cohen, PDG de Iomob. « Les compagnies aériennes élaborent activement des stratégies pour être présentes dans le métavers. Par conséquent, le renforcement de notre relation avec Vueling Airlines pour augmenter ses réservations Web3 est une initiative fantastique pour tous. »

Next Earth est en train de devenir le centre de la révolution industrielle de métavers avec sa recréation 1: 1 unique de la Terre. Iomob, quant à elle, a annoncé des investissements réalisés par True Global Ventures, A100x et Creas. Avec Vueling Airlines, cette nouvelle entreprise rend la mobilité intermodale plus accessible en exploitant 7 000 flottes de taxis, la micro-mobilité dans plus de 270 villes, des milliers d'espaces de stationnement et plus de 480 flux de transport public.

« Visualiser des trajets du monde réel et utiliser une interface du métavers pour sélectionner et réserver le voyage le moins polluant, cela ne s'est jamais fait auparavant », a déclaré Jesus Monzo, directeur de la stratégie de distribution et des alliances chez Vueling.

Contact :

Fruzsina Lederer

+36309141467

[email protected]

