Next Earth se asocia con Iomob y Vueling Airlines para ampliar su Metaverso con la primera capa de transporte

La nueva asociación aumenta la sostenibilidad y entrelaza el popular Metaverso con los viajes y la logística del mundo real

BUDAPEST, Hungría y BARCELONA, España, 11 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Next Earth, el unicornio de Metaverso centrado en la sostenibilidad, ha anunciado hoy una asociación con Iomob, la empresa pionera de blockchain que está desarrollando un protocolo descentralizado para la primera red de mercado de movilidad y token del mundo. La asociación se realiza a través de Limitless, el integrador de Metaverso y la solución de pila completa para las marcas establecidas y las empresas emergentes, y emparejará Iomob y Next Earth sin problemas.

La alianza estratégica, que también incluye a Vueling Airlines, colaborará en el desarrollo de herramientas y servicios que permitirán a los "Next Earthians" planificar viajes en la Tierra real, hacer un seguimiento de las emisiones de carbono y reservar transporte "positivo en carbono" a través del Metaverso y de la aplicación complementaria de Iomob.

"Next Earth e Iomob son la combinación y el caso de uso perfectos", afirmó Gabor Retfalvi, consejero delegado de Next Earth. "El desarrollo de métodos para visualizar y experimentar viajes sostenibles dentro de Next Earth se alinea fundamentalmente con la evolución natural que sustenta nuestro medio ambiente y representa un maravilloso paso siguiente para nuestra empresa."

La asociación de Next Earth con Iomob y Vueling Airlines -la primera aerolínea que permite hacer reservas a través del Metaverso- combina varias entidades únicas con el potencial de influir significativamente en los retos medioambientales. Iomob es una empresa de transporte del "mundo real" que ayuda a los usuarios a planificar viajes de A a B y les permite programar numerosos servicios como taxis, scooters y otros. Vueling Airlines habilitará reservas de vuelos reales en Next Earth, accesibles mediante códigos QR a través de una aplicación móvil adjunta.

"Estamos trabajando junto a Next Earth para crear la infraestructura de transporte que permita una forma más emocionante y útil de recorrer el planeta", dijo Boyd Cohen, consejero delegado de Iomob. "Las aerolíneas están elaborando activamente estrategias para estar presentes en el Metaverso, por lo que ampliar nuestra relación con Vueling Airlines para aumentar sus reservas en la Web3 es una iniciativa fantástica para todos."

Next Earth se está convirtiendo en el centro de la revolución industrial del Metaverso con su recreación única, 1 a 1, de la Tierra. Iomob, por su parte, ha anunciado inversiones de True Global Ventures, A100x y Creas. Con Vueling Airlines, esta nueva empresa hace más accesible la movilidad intermodal aprovechando 7.000 flotas de taxis, la micromovilidad en más de 270 ciudades, miles de plazas de aparcamiento y más de 480 alimentaciones de transporte público.

"Visualizar los viajes del mundo real y utilizar una interfaz de Metaverso para seleccionar y reservar el viaje menos contaminante, nunca se ha hecho antes", dijo Jesús Monzo, Director de Estrategia de Distribución y Alianzas de Vueling.

Contacto:

Fruzsina Lederer

+36309141467

[email protected]

SOURCE Next Earth