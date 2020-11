NextChem e Indian Oil Corporation firman el primer MoU de economía circular de la India

- NextChem de Maire Tecnimont Group e Indian Oil Corporation firman el primer MoU de economía circular de la India

MILÁN, 4 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Maire Tecnimont S.p.A. anuncia que NextChem, la filial del Grupo dedicada a la química verde y tecnologías para la transición energética, e Indian Oil Corporation Ltd. (IndianOil), han firmado hoy un Memorandum Of Understanding para el desarrollo de proyectos industriales que utilicen las tecnologías NextChem para industrializar la economía circular en la India. Los proyectos se centrarán en reciclaje de plásticos, produciendo biocombustibles de materias primas renovables y combustibles y químicos circulares de residuos no reciclables.

IndianOil es la compañía nacional indiana integrada de petróleo implicada en toda la cadena de valor energético (petróleo, gas natural así como fuentes no convencionales). Dentro del acuerdo, IndianOil y NextChem explorarán conjuntamente oportunidades para la valorización de residuos utilizando las tecnologías de NextChem para el Upcycling y Waste-to-Chemicals de residuos plásticos . NextChem, basada en la presencia histórica del Grupo Maire Tecnimont en la India (más de 2.200 ingenieros y unos 3.000 profesionales de Electricidad e Instrumentación en Mumbai), garantizará las soluciones tecnológicas y el mejor know-how para el desarrollo y le ejecución de proyectos.

IndianOil está trabajando para desarrollar un modelo empresarial sostenible de ecosistema de ciclo cerrado de plásticos residuales bajo su "Plastic Neutrality Initiative" y busca socios que puedan contribuir a abordar la gestión end-life de los residuos plásticos en la India. IndianOil quiere introducir los reciclados como una nueva línea de cartera de producto además del negocio existente de los polímeros vírgenes. NextChem está desarrollando soluciones tecnológicas para generar valor de los residuos, ofreciendo su contribución mediante la exploración, coordinación, industrialización y comercialización de una cartera de tecnologías sostenibles.

Pierroberto Folgiero, consejero delegado de Maire Tecnimont Group y NextChem, dijo: "Estamos realmente orgullosos de ser el socio elegido de la primera iniciativa industrial en la economía circular de la India con un agente tan prestigioso como Indian Oil Corporation. El país necesita desarrollar rápidamente un sistema sostenible para reciclar residuos que aumenten su valor mediante la conversión química introduciendo tecnologías disponibles. Podemos apoyar esta transición con nuestra experiencia en economía circular y nuestra capacidad para gestionar proyectos tecnológicos complejos".

Maire Tecnimont S.p.A., que cotiza en la bolsa de valores de Milán, encabeza un grupo industrial que lidera la industria del procesamiento de los recursos naturales (downstream y ingeniería de planta -, con experiencia tecnológica y ejecutiva). NextChem opera en el campo de las tecnologías para apoyar la transición energética. Maire Tecnimont Groupopera en 45 países a través de 50 empresas controladas y cuenta con 9.100 empleados. www.mairetecnimont.com.

