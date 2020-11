NextChem, filiale du groupe Maire Tecnimont, et la compagnie pétrolière Indian Oil Corporation signent - le premier protocole d'accord sur l'économie circulaire, en Inde

MILAN, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Maire Tecnimont S.p.A. annonce que NextChem, la filiale du Groupe dédiée à la chimie verte et à l'implémentation des solutions et technologies pour la transition énergétique, et Indian Oil Corporation Ltd. (IndianOil), ont signé aujourd'hui un protocole d'accord pour le développement de projets industriels utilisant les technologies NextChem pour industrialiser l'économie circulaire en Inde. Les projets seront axés sur le recyclage des plastiques, la production de biocarburants à partir de matières premières renouvelables, et, dans le cadre de la transition vers une économie circulaire, la production de combustibles et de produits chimiques à partir de déchets non recyclables.

IndianOil est la compagnie pétrolière nationale indienne, intégrée et engagée dans l'ensemble de la chaîne de valeur énergétique (pétrole, gaz naturel et sources non classiques). Dans le cadre de cet accord, IndianOil et NextChem exploreront conjointement les possibilités de valorisation des déchets en utilisant les technologies NextChem pour la valorisation des déchets plastiques et les solutions de recyclage des déchets en produits chimiques. NextChem, s'appuyant sur la présence historique du groupe Maire Tecnimont en Inde (plus de 2 200 ingénieurs et environ 3 000 professionnels des secteurs E&I[1] à Mumbai), garantira des solutions technologiques et le meilleur savoir-faire pour le développement et l'exécution de projets.

IndianOil travaille à l'élaboration d'un modèle économique durable de l'écosystème en boucle fermée des déchets plastiques dans le cadre de son initiative en faveur de la neutralité plastique. L'entreprise est en outre à la recherche de partenaires pouvant contribuer à gérer les déchets plastiques en fin de vie en Inde. IndianOil a l'intention de présenter les produits recyclés comme une nouvelle gamme de produits, en sus de la gamme existante de polymères vierges. NextChem développe des solutions technologiques pour générer de la valeur à partir des déchets, en apportant sa contribution par la recherche de nouveaux créneaux, le pivotement, l'industrialisation et la commercialisation d'un portefeuille de technologies durables.

Pierroberto Folgiero, PDG du groupe Maire Tecnimont et de NextChem, a déclaré : « Nous sommes vraiment fiers d'être un partenaire privilégié dans la première initiative industrielle de l'économie circulaire de l'Inde avec un acteur aussi prestigieux qu'Indian Oil Corporation. Le pays doit développer rapidement un système durable de recyclage des déchets pour en accroître la valeur par la conversion chimique, en introduisant les technologies disponibles. Nous pouvons soutenir cette transition grâce à notre expertise en économie circulaire et à notre capacité de gérer des projets technologiques complexes. »

Maire Tecnimont S.p.A., cotée à la Bourse de Milan, est à la tête d'un groupe industriel qui dirige l'industrie mondiale du traitement des ressources naturelles (ingénierie d'usine en aval, avec une expertise technologique et exécutive). NextChem est spécialisée dans les technologies visant à favoriser la transition énergétique. Le groupe Maire Tecnimont est présent dans 45 pays par l'entremise de 50 entreprises et compte environ 9 100 personnes. www.mairetecnimont.com.

