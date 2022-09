NEXTCHEM (GROUPE MAIRE TECNIMONT) OBTIENT UN CONTRAT DE SERVICES D'INGÉNIERIE PRE-FEED POUR LE PROJET INTÉGRÉ D'HYDROGÈNE RENOUVELABLE ET D'AMMONIAC VERT DE MADOQUAPOWER2X À SINES, AU PORTUGAL

MILAN, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Maire Tecnimont S.p.A. annonce que sa filiale NextChem s'est vu attribuer un contrat de services d'ingénierie Pre-FEED par MadoquaPower2X – le consortium portugais/néerlandais/danois dirigé par Madoqua Renewables avec le Fonds de transition énergétique du CIP et Power2X pour développer et exploiter une usine intégrée d'hydrogène renouvelable et d'ammoniac vert située à Sines, au Portugal. L'accord a été signé à Gastech en présence de S.E. João Galamba, Secrétaire d'État chargé de l'Environnement et de l'Énergie – Gouvernement du Portugal.

L'objectif des services d'ingénierie Pre-FEED comprend les études préliminaires, l'examen des technologies et des processus, l'analyse de la modularité et de la logistique, le chargement initial de l'ingénierie nécessaire pour entreprendre l'obtention des permis et des licences pour le projet.

MadoquaPower2X utilisera des énergies renouvelables et une capacité d'électrolyse de 500 MW pour produire annuellement 50 000 tonnes d'hydrogène vert ainsi qu'une capacité d'usine d'ammoniac vert allant jusqu'à 500 000 kt/an avec jusqu'à 600 000 t/an d'émissions de CO2 non rejetées au cours de cette phase initiale. Elle sera située dans la zone industrielle de Sines et générera une croissance économique avec une activité classée comme durable selon la dernière taxonomie de l'UE ; elle mettra en place une chaîne de valeur de transport d'énergie d'exportation entre le port de Sines (Portugal) et les destinations du nord-ouest de l'Europe.

João Galamba, Secrétaire d'État chargé de l'Environnement et de l'Énergie – Gouvernement du Portugal : « La neutralité climatique d'ici 2050 exige de prendre des décisions audacieuses sur les investissements durables en mettant l'accent sur les objectifs énergétiques et climatiques. Nous sommes heureux d'assister à cette étape importante pour MadoquaPower2X et Maire Tecnimont, confirmant la bonne voie pour atteindre les objectifs que nous avons fixés pour la transition énergétique ».

Alessandro Bernini, directeur général du groupe Maire Tecnimont et de NextChem : « Nous sommes fiers de cet accord avec MadoquaPower2X et CIP, car il porte sur un projet ayant un impact significatif sur l'économie de l'hydrogène renouvelable en Europe. Ce projet est un excellent exemple de sécurité énergétique européenne durable, car il relie le potentiel du renouvelable du Portugal aux infrastructures énergétiques du nord de l'Europe grâce à l'hydrogène vert ».

Rogaciano Rebelo, directeur général – Madoqua Renewables : « Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Maire Tecnimont et NextChem pour accélérer les phases d'autorisation et d'ingénierie de notre projet. Le groupe Maire Tecnimont est fort de 70 ans d'excellence en matière d'ingénierie et a livré plus de 1 500 usines chimiques et centrales électriques dans le monde, démontrant ainsi sa capacité à concevoir un projet complexe, premier du genre à grande échelle, basé sur l'électrolyse de l'ammoniac ».

