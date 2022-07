NEXTCHEM SE VOIT ATTRIBUER UNE ÉTUDE D'INGÉNIERIE DE BASE AVANCÉE PAR STORENGY (ENGIE) POUR UNE NOUVELLE MÉTHODE DE PRODUCTION DE BIOMÉTHANE À PARTIR DE LA PYROGAZÉIFICATION DE DÉCHETS DE BOIS

MILAN, 14 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Maire Tecnimont S.p.A. annonce que sa filiale NextChem a obtenu un contrat de la part de Storengy pour la réalisation d'une étude avancée d'ingénierie concernant une usine de conversion de déchets de bois et de combustible solide de récupération pour produire du biométhane. Une fois que la décision finale d'investissement prévue d'ici la fin de 2022 aura été prise et que le projet aura obtenu les autorisations nécessaires, NextChem, en association avec une autre filiale du groupe Maire Tecnimont, agira en tant que contractant en ingénierie, approvisionnement et construction pour l'ensemble du package méthanation, qui devrait être mis en œuvre au Havre, en France.

NextChem sera responsable de l'ingénierie et de l'estimation des coûts relatifs à la purification du gaz de synthèse, à l'unité de méthanation et à la valorisation du méthane de l'usine. Celle-ci devrait produire 11 000 tonnes par an de gaz naturel renouvelable et à faible teneur en carbone (biométhane). La société française COMESSA sera chargée de la conception et de la fourniture du réacteur chimique. La technologie Gaya, propriété de ENGIE, sera déployée sur la centrale. Cette technologie a déjà démontré la faisabilité de production de biométhane sur la plateforme semi-industrielle près de Lyon. Il s'agira du premier projet commercial au monde de ce type à produire du biométhane par pyrogazéification de déchets de bois.

NextChem et Storengy vont également établir un accord de coopération plus large dans le cadre duquel NextChem agira en tant que partenaire stratégique, co-développeur et co-concédant de la technologie Gaya actuellement brevetée et détenue par ENGIE.

Alessandro Bernini, PDG de Maire TecnimontGroup et NextChem, a commenté : « L'un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui est de trouver des solutions pour remplacer le gaz naturel d'origine fossile par des alternatives durables : pour atteindre cet objectif, notre groupe développe activement une gamme de solutions pour produire du biogaz et du gaz de synthèse à partir de déchets. Nous sommes fiers de cet engagement avec ENGIE qui nous permet d'élargir notre portefeuille de technologies vertes et de renforcer notre présence en Europe dans le domaine de la transition énergétique ».

Camille Bonenfant-Jeanneney, PDG de Storengy, a déclaré : « Storengy se félicite de ce partenariat le groupe Tecnimont et NextChem, qui témoigne d'une formidable opportunité de poursuivre des projets de développement communs, visant à proposer des solutions concrètes, innovantes et réplicables à nos clients. Dans un monde neutre en carbone, les gaz renouvelables joueront un rôle essentiel pour garantir la résilience et la flexibilité du système énergétique ».

Storengy se félicite de ce partenariat avec Schneider Electric, qui témoigne d'une formidable opportunité de poursuivre des projets communs de recherche et développement, visant à proposer des solutions concrètes, innovantes et réplicables pour nos clients. Dans un monde neutre en carbone, les stockages souterrains d'hydrogène joueront un rôle essentiel pour garantir la résilience et la flexibilité du système énergétique » précise Camille Bonenfant-Jeanneney, Directrice Générale de Storengy

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1856645/Maire_Tecnimont_NEW_LOGO.jpg

SOURCE Maire Tecnimont S.p.A.