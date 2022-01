NextSmartShip, leader de la logistique et du traitement des commandes en ligne, s'associe au géant du commerce électronique médical B2B LyncMed

La solution NextSmartShip pour les plates-formes de commerce électronique B2B va étendre la portée mondiale

SHENZHEN, Chine, 17 janvier 2022 /PRNewswire/ -- NextSmartShip , un fournisseur de services d'exécution de commandes de pointe pour les e-commerçants du monde entier, a signé un accord de partenariat stratégique avec LyncMed, une des principales plates-formes mondiales de commerce électronique B2B pour les dispositifs médicaux.

Dans le cadre de ce partenariat, NextSmartShip permettra à LyncMed d'étendre sa portée mondiale grâce à son expertise de pointe en matière de logistique et de traitement des commandes ainsi qu'à sa plate-forme SaaS exclusive de nouvelle génération – Fulfillship .

Le commerce électronique mondial a connu une croissance exceptionnelle depuis la pandémie. De nouvelles plate-formes comme Shopify, WooCommerce, Wix, Walmart, et même des plate-formes B2B ont été propulsées dans une phase de croissance rapide, dans laquelle les entreprises de routage ont joué un rôle fondamental.

est en train de devenir la référence pour de plus en plus de plate-formes B2B grâce à ses fonctionnalités exhaustives et innovantes et à son expérience considérable au service de plus de 1000 marques internationales de DTC. Caractéristiques :

Couverture mondiale de 97 % avec plus de 70 transporteurs internationaux partenaires de premier plan ;

Plate-forme SaaS de nouvelle génération qui prend en charge la recommandation d'itinéraires, l'estimation des frais, la distribution intelligente des stocks, les mises à jour de suivi transparentes, etc. ;

Kits API ouverts qui permettent une intégration facile dans les plate-formes B2B ;

Serveurs dédiés qui assurent une transmission rapide, stable et sécurisée des données ;

Services à valeur ajoutée haut de gamme ;

Expérience unique : collecte auprès de vos milliers de fournisseurs (en Chine) et livraison dans le monde entier ;

Solution de paiement transparente qui offre des modèles de facturation flexibles ;

Service client très bien noté.

« LyncMed espère répondre à des exigences plus vastes au niveau mondial grâce à une solution logistique à la fois stable, efficace, exhaustive et flexible, et c'est exactement ce que peut offrir. Nous sommes plus que ravis de travailler avec LyncMed pour accélérer la transformation de l'industrie des dispositifs médicaux ».

« Nous avons été choisis comme fournisseur de solutions d'exécution pour une dizaine de plate-formes de commerce électronique B2B similaires dans le monde. Cela atteste de la rareté de . Nous sommes très reconnaissants envers tous les partenaires pour leur confiance et nous espérons aider davantage d'entreprises similaires à se développer » à déclaré William Yu, PDG et fondateur de NextSmartShip.

À propos de NextSmartShip

NextSmartShip est une centrale logistique GLOCAL axée sur la technologie qui s'efforce d'aider les marques de DTC de différentes envergures à faire progresser leur commerce électronique.

Depuis sa création en 2019, l'entreprise a aidé des milliers de marques de commerce électronique à enregistrer une croissance exceptionnelle grâce à ses services d'exécution professionnels, stables et abordables. Elle livre désormais plus d'un million de colis par an vers des destinations internationales.

