Neymar anuncia nova parceria com o PokerStars

O anúncio marca um novo momento de relação entre Neymar e o PokerStars, a casa do pôquer e dos esports. Um novo filme da marca provoca o que está por vir quando Neymar Jr declara que está 'IN' e convida todos os jogadores para seu círculo íntimo, mostrando que a estrela brasileira está desempenhando seu papel bem e verdadeiramente além da publicidade.

Neymar Jr. declarou que: "quando não estou jogando futebol, amo jogar cartas. Competir com meus amigos é uma grande paixão minha. Adoro o senso de comunidade, a diversão e os momentos imprevisíveis que podem ocorrer em qualquer jogo. Como um verdadeiro fã de pôquer, estou animado para começar um novo capítulo com o PokerStars. Juntos, criaremos momentos para nossa comunidade e fãs em todo o mundo.

A assinatura da parceria segue uma recente atualização global da marca PokerStars.net, que busca ir além do produto em uma tentativa de se tornar uma marca global de entretenimento.

Martin Nieri, Diretor Global de Marca e Criação do PokerStars disse: "Neymar Jr. é um verdadeiro superstar global. Mas o que sustenta esta parceria é o seu amor genuíno pelo pôquer. É sobre uma paixão compartilhada pelo jogo e a bela incerteza no centro dele. No PokerStars, estamos constantemente tentando coisas novas para trazer nova energia, entusiasmo e entretenimento aos nossos clientes. Junto com Neymar Jr., acreditamos que podemos levar isso para o próximo nível da comunidade PokerStars".

PokerStars x Neymar Jr. assumem o compromisso para ser o par definitivo no pôquer. Este é apenas o início da jornada com mais coisas a serem reveladas em 2021. Até então, uma prévia do que está por vir pode ser encontrada aqui.

Jogue de graça no PokerStars.net. O site não proporciona a chance de ganhar dinheiro e é voltado a maiores de 18 anos.

Sobre o PokerStars

O PokerStars opera os sites de pôquer online mais populares do mundo, atendendo à comunidade global de pôquer. Desde que foi lançado em 2001, o PokerStars se tornou a primeira escolha dos jogadores em todo o mundo, com mais torneios diários do que em qualquer outro lugar e com a melhor segurança online. Mais de 200 bilhões de mãos foram negociadas no PokerStars, o que é mais do que qualquer outro site.

O PokerStars é propriedade da Flutter Entertainment plc. (LSE: FLTR; EURONEXT: FLTR).

FONTE PokerStars

