Neymar Jr Nommé Ambassadeur Mondiale de la Marque QNB

Le partenariat exclusif a été signé par M. Yousef Darwish, directeur général de QNB Group Communications, et M. Neymar Silva Santos, propriétaire de NR Sport & Marketing, lors de la cérémonie de signature qui s'est tenue récemment à l'agence QNB de Paris.

Cet accord confère à QNB l'ensemble des droits marketing exclusifs de Neymar Jr en tant qu'ambassadeur de la marque pour toutes les campagnes marketing et plateformes de publicité du groupe dans lesquelles il apparaîtra dans ses principaux secteurs d'activité.

Le partenariat avec Neymar Jr renforce les valeurs clés de la banque qui reflètent son engagement et sa passion de fournir à sa communauté mondiale de clients les meilleurs produits bancaires et d'accroître la visibilité de sa marque, évaluée à 4,2 milliards de dollars américains, à l'appui de sa vision de devenir une banque leader au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie du Sud-Est d'ici 2020.

La sélection de Neymar Jr en tant qu'ambassadeur mondiale récent de la marque QNB témoigne de l'engagement de la banque à enrichir la vie de ses clients grâce à son réseau grandissant d'agences internationales dans le monde entier et à leur motiver à persévérer et à poursuivre leurs rêves grâce à l'image inspirante d'un joueur exceptionnel .

Neymar Jr a une présence extraordinaire sur les réseaux sociaux; où il compte un nombre total de followers et abonnés sur Facebook, Twitter et Instagram, d'environ 209 millions personnes.

M. Yousef Darwish, directeur général de QNB Group Communications a déclaré: «Nous sommes ravis d'accueillir Neymar dans la famille QNB; un homme qui partage beaucoup de valeurs avec notre marque et qui est toujours à la recherche d'opportunités pour atteindre la grandeur. Nommé parmi l'une des 100 personnes les plus influentes au monde, Neymar Jr est une véritable icône du sport qui incite les fans du monde entier à s'efforcer d'atteindre les normes d'excellence les plus élevées.

Neymar Jr est sans aucun doute le meilleur ambassadeur de la marque avec qui nous partageons les mêmes valeurs qui apporteront beaucoup de passion pour offrir une expérience exceptionnelle à nos clients. Ce partenariat avec Neymar Jr renforce la notoriété de notre marque sur les marchés internationaux, où QNB accorde une grande dévotion, conformément à notre stratégie commerciale mondiale, et renforce nos efforts pour développer les communautés où nous travaillons à travers notre réseau international en croissance.»

Le père de Neymar, Neymar Santos Sr, a déclaré: «Nous sommes très heureux de nous associer à QNB. Neymar Jr partage les mêmes valeurs avec QNB et cherche constamment à atteindre l'excellence et à obtenir d'excellents résultats à chaque match.

Nous sommes heureux d'appuyer les efforts de QNB visant à rassembler la communauté du football à travers le football et à inciter les gens à non seulement rechercher le succès, mais aussi à relever le défi de devenir mieux.»

Le groupe QNB sponsorise diverses initiatives et programmes sportifs dans plusieurs pays dans le cadre du programmes de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) à travers ses agences internationales, comme partie intégrante de sa stratégie globale visant à devenir l'une des marques leaders au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est.

La présence du groupe à travers ses agences et sociétés associées s'étend désormais à plus de 31 pays sur trois continents et offre une gamme complète de produits et de services de pointe. Le nombre total d'employés est d'environ 29 000, répartis sur plus de 1 200 sites et disposant d'un réseau de guichets automatiques de plus de 4 300 machines.

