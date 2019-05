Neymar Jr. x Diesel Fragrances lancent Spirit of the Brave

SPIRIT OF THE BRAVE : DANS LA PEAU DE NEYMAR JR.

PARIS, 19 mai 2019 /PRNewswire/ -- Diesel Fragrances et Neymar Jr., accompagnés par Buzzman, nous donnent leur définition de la bravoure à l'occasion du lancement du nouveau parfum, « Spirit of the Brave ». La campagne internationale a été lancée le 19 mai dans plus de 40 pays.

En seulement 10 ans, le footballeur Neymar Jr. est devenu une star. Suivi par des millions de fans, de journalistes et d'adversaires, chacun de ses gestes est photographié, partagé et minutieusement examiné, chaque mot qu'il prononce est analysé et tweeté.