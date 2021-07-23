Независимые эксперты назвали Ataccama ведущим разработчиком решений для управления данными

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Ataccama

Jul 23, 2021, 09:08 ET

Платформа ONE компании Ataccama получила самые высокие оценки за качество и простоту управления данными

ТОРОНТО, 23 июля 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Ataccama, ведущий поставщик корпоративных решений для управления данными Enterprise Data Quality Fabric, признана лидером программы The Forrester Wave™ в третьем квартале 2021 года по результатам оценки ее продукции для управления данными исследовательской компанией Forrester Research.

Компания Ataccama была отобрана для участия в оценке The Forrester Wave™ в третьем квартале 2021 года. В рамках The Forrester Wave™ компании оцениваются по 31 критерию в трех категориях: текущее предложение, стратегия и присутствие на рынке. В ходе оценки компания Ataccama получила наибольшее количество баллов по десяти критериям, среди которых качество данных, управление данными, видение решения, запланированные улучшения, дорожная карта инноваций, количество клиентов и географическое распределение.

«Решения компании Ataccama — это лучший выбор для клиентов, которым требуется качественное управление данными, особенно в случае с крупномасштабными локальными и облачными средами», — отмечается в отчете компании Forrester Research.

Также Forrester Research упомянула выдающиеся возможности продуктов Ataccama по обнаружению данных и обеспечению их качества. Среди ключевых преимуществ опрошенные клиенты назвали гибридную инфраструктуру и способность работать с объемами данных корпоративного масштаба.

«С помощью платформы Ataccama ONE клиенты могут легко искать, сопоставлять и представлять корпоративные данные как внутри организации, так и вне ее. Управление данными имеет решающее значение», — заявил глава компании Ataccama Михал Клаус (Michal Klaus).

Далее он продолжил: «Почти все наши клиенты ценят уровень интеграции наших решений для управления данными и их качеством. Потребности наших клиентов определяют дальнейшие планы компании, и мы обязаны им своим успехом как соавторам платформы Ataccama ONE».

Система управления данными Ataccama  предназначена для работы с данными, отличается высоким уровнем автоматизации и подходит для любых пользователей. Система работает с каталогом данных, обеспечивает их классификацию, управление метаданными, происхождением данных, управление политиками, создание бизнес-глоссария, управление качеством данных, объединяя их вместе с общими метаданными для беспрецедентной по масштабу автоматизации. Организации из разных отраслей выбирают системы управления данными Ataccama за их гибкость, надежность и простоту использования.

С отчетом можно ознакомиться на сайте компании www.ataccama.com/analyst-research/forrester-wave-data-governance-solutions.

Информация о компании Ataccama

Компания Ataccama переформатирует управление данными для создания ценности в масштабе предприятия. Решения компании объединяют в себе управление данными, их качеством и контролем доступа в рамках единой структуры на базе технологий искусственного интеллекта в гибридных и облачных средах. С продуктами Ataccama потребители могут внедрять инновации с беспрецедентной скоростью, управляя данными бережно и безопасно. Более подробная информация представлена на сайте: www.ataccama.com.

Контактная информация: Pamela Valerio (Памела Валерио), менеджер по связям с общественностью, Ataccama [email protected]

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www.ataccama.com

SOURCE Ataccama

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